Paralimpik sporcular, Sakıp Sabancı Spor Ödülleri'nde buluştular

1994 yılından itibaren her olimpiyat döngüsünde sürdürülen Sakıp Sabancı Spor Ödülleri, 'Sporda Oyunu Değiştiren' sporcuları onurlandırmak üzere sahiplerine takdim edildi. Sabancı Vakfı tarafından, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi iş birliğiyle düzenlenen törende, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda ülkemizi temsil ederek altın madalya kazanan sporculara 240 Cumhuriyet Altını ödül olarak verildi. Para yüzmede 2 altın madalya kazanan Umut Ünlü, para judo branşında Türkiye’ye ilk altın madalyasını kazandıran İbrahim Bölükbaşı, para tekvando branşında ilk altın madalyayı getiren Mahmut Bozteke, para okçulukta altın madalya sahibi Öznur Cüre Girdi ve Rio, Tokyo ve Paris Paralimpik Oyunları'nda üst üste 3 altın madalya ile Türk spor tarihinde bir ilke imza atan Türkiye Kadın Milli Golbol Takımı ödüllerin sahibi oldu. Sporcular ödüllerini, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu’dan aldı.

REKLAM advertisement1 REKLAM 'Sporda Oyunu Değiştirenler' temasıyla bugün Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirilen törende sahne alan milli para dansçı Barış Bayraktar’ın performansı ve sporcuların başarıya ulaşan yolculuklarını anlatan kısa film gösterimi yapıldı. NEVGÜL BİLSEL SAFKAN: SAKIP SABANCI SPOR ÖDÜLLERİ MADALYALARIN DEĞİL, FIRSAT EŞİTLİĞİNİ ORTAYA KOYMANIN SEMBOLÜDÜR Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, törende yaptığı konuşmada, "Merhum Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine ilkini 1994 yılında takdim ettiğimiz ve her olimpiyat döngüsünde sürdürdüğümüz Sakıp Sabancı Spor Ödülleri ile sadece başarıları değil, hayalleri ve sınır tanımayan kararlılığı ve ‘sporda oyunu değiştiren’ bireyleri ödüllendiriyoruz. Çünkü başarının sadece bir sonuç değil, çoğu zaman vazgeçmeden, yılmadan, tüm engelleri ezip geçenlerin hikayesi olduğunu biliyoruz. Bu anlayış doğrultusunda, bu ödülü yalnızca bir takdir değil; ilham verme, dönüştürme ve eşitlik çağrısı olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı. REKLAM Konuşmasında UNESCO’nun 2023 yılında yayımladığı raporun sonuçları hakkında konuşan Safkan, “Dünyada engelli bireylerin yalnızca yüzde 1’i düzenli olarak spor yapabiliyor. Oysa sporla tanışan bireylerde yaşam memnuniyeti yüzde 40’a yakın artıyor; sosyal katılım ve istihdam oranları belirgin şekilde yükseliyor. Raporun sonuçları da bu çağrının neden hayati olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu nedenle Sakıp Sabancı Spor Ödülleri de yalnızca madalyaların değil; fırsat eşitliğinin, katılımın ve potansiyeli ortaya koymanın sembolüdür” diyerek sözlerini noktaladı.

MURAT AKSU: PARİS 2024 PARALİMPİK OYUNLARI YALNIZCA SPORTİF DEĞİL, ZİHİNSEL BİR EŞİK Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu ise törende yaptığı konuşmada, “2024 yılında Paris’e tarihimizde ilk kez 15 branşta, 94 sporcu ile gittik. 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz olmak üzere toplam 28 madalya ile döndük. Bu sadece bir skor tablosu değil; sabahın beşinde başlayan antrenmanların, görünmeyen emeğin, inancın ve dayanışmanın sonucu oldu. Bu madalyalar tesadüf değil; büyük bir dönüşümün göstergesi. Sakıp Sabancı Spor Ödülleri gibi kıymetli platformlar, yalnızca başarıyı değil; ilhamı, görünürlüğü ve toplumsal farkındalığı da büyütüyor. Bu ödül, yalnızca madalya kazananları değil; değişimi mümkün kılanları görünür kılıyor. Türkiye Paralimpik Hareketi büyüyor, güçleniyor, görünür hale geliyor. Ve biz, Los Angeles 2028’e giden bu yolda her adımda daha da kararlıyız” açıklamasında bulundu. ÖZNUR CÜRE GİRDİ: BENİM EN GÜÇLÜ DAYANAĞIM SPORUN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ OLDU Törende söz alan Milli Para Okçu Öznur Cüre Girdi de gözyaşları eşliğinde yaptığı açıklamada, “Bir sporcu için başarmaktan daha önemli bir şey varsa o da etrafında başarısının mutluluğunu paylaşacak insanların olmasıdır. Başarı gerçekten, paylaştıkça kıymeti artan bir şey. Hayat, hepimiz için bir oyun sahası ve o sahaların kurallarını biz belirliyoruz. Benim hayatım, birçok sporcu gibi hep mücadelelerle geçti, geçmeye de devam ediyor. Benim en güçlü dayanağım sporun iyileştirici gücü oldu. Önce Dünya ve Avrupa Şampiyonlukları, sonrasında Paris’te düzenlenen Paralimpik Oyunları’nda altın madalyanın sahibi oldum. Ne mutlu bana ki aynı yarışmada dünya ve Paralimpik Oyunları rekorlarının da yeni sahibi oldum. Hayallerimi tek tek gerçekleştirdim. Tabii ki daha çok hayalim var. Liste çok uzun” dedi.