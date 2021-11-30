Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agrawal günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinin başında geliyor. İşte Parag Agrawal hakkında bilgiler...

PARAG AGRAWAL KİMDİR?

37 yaşında bir Hindistan göçmeni olan Parag Agrawal'ın Mark Zuckerberg, Elon Musk gibi tanınmış CEO'lardan olmadığı dikkati çekiyor. CRFA Araştırma analisti Angelo Zino, Agrawal'ın yatırımcılar için "güvenli" bir tercih olduğunu belirtiyor.

Agrawal'ın önünde Twitter'la ilgili TikTok ve Instagram rakipleriyle mücadelenin yanı sıra platformda yanlış bilgi ve nefret söylemiyle mücadele görevleri bulunuyor.

Twitter, 2023 yılına kadar 315 milyon adet paraya çevrilebilir aktif kullanıcıya ulaşmak istiyor.