Evrakların onaylanması evrakın kullanılabilmesini sağlamaktadır. Onaylanmayan evraklar hiçbir yerde kullanılmaz ve hiçbir kurum tarafından da kabul edilmez. Onay işlemleri çeşitli şekillerde yapılabilmektedir. Bunlardan biri de son zamanlarda daha fazla yaygın hale gelen paraftır. Çoğunlukla düzenli evraklarla ilgilenen, evrak onaylaması gereken memur, yönetici ya da personel evraklara paraf atmayı tercih etmektedir. Bazen birinin adına vekilden bulunan ve imza yetkisi verilen kişi de imza taklit etmek yerine paraf atmayı tercih etmektedir.

Hem özel hem de devlet kurumlarında pek çok işlemin yapılabilmesi için evraklara paraf atılmaya devam edilmektedir. Genel görünüm olarak da paraf imzaya benzemez. Aynı zamanda sorumluluk bakımında da ikisi aynı şekilde değerlendirilmez. İmza sorumluluğu her zaman parafa göre daha fazladır. Biz de bu içeriğimizde paraf nedir, nereye atılır? Paraf nasıl atılır, imza yerine geçer mi? konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte paraf ile ilgili tüm merak edilenler…

Paraf Nedir?

Gün geçtikçe daha fazla kullanılan paraf merak konusudur. Çok fazla kişi paraf nedir? diye merak etmektedir. Çok fazla evrak kişi yapanlar imza yerine onay vermek istedikleri durumlarda paraf atmaktadır. Memurlar ve öğretmenler bazı işlemlerin onaylanmasında parafı tercih etmektedir.

Paraf Nasıl Atılır?

Parafı ayırt etmek adına paraf nasıl atılır? Diye sorgulanmaktadır. Paraf imza konusunda yetki sahibi olmayan memurlar tarafından çok fazla kullanılmaktadır. Genellikle onay gerektiren belgelere ad ve soyadın baş harfi ile paraf işareti koyabilirler. Parafın “gördüm, onaylıyorum” anlamına geldiği düşünülmektedir. Çoğunlukla öğretmenler sınav kağıtlarını okuduktan sonra imzalarının yerine paraf atmaktadır. Bu durumda sınav kağıtlarının okunduğu belli olmaktadır. Kimi zamanda bankada çalışanlar da bazı sözleşmelerin altlarına paraf atıp onay vermektedir.

Paraf İmza Yerine Geçer mi?

Paraf çok fazla kişi tarafından çeşitli yerlerde kullanılan bir işarettir. Peki paraf imza yerine geçer mi? paraf imza yerine geçmez ve resmî kurumlar tarafından da kabul edilmez. Paraf sadece “gördüm, okudum ve onaylıyorum” anlamına gelmektedir. Dolayısıyla paraf işlemi imza gibi değildir. Paraf ile imza aynı sorumluluğa sahip değildir. İmza resmi evrak niteliği taşımaktadır. Ancak paraf için aynı şeyi söylemek mümkün değildir.

Paraf Nereye Atılır?

Paraf işlemi yapmak isteyenler ya da bir işaretin paraf olup olmadığını anlamak isteyenler mutlaka paraf nereye atılır? Diye merak etmektedir. Genellikle yazılı alanların sonlarına ve sol alt kısımlarına paraf atılabilir.

Paraf Atmak Ne Demek?

Paraf atmak ne demek? Diye çok fazla kişi merak etmektedir. Paraf tam olarak “okudum, anladım, gördüm ve onaylıyorum” anlamlarına gelen bir işarettir. Paraf kesinlikle imza yerine kullanılmaz ve geçerliliği yoktur.