Sosyal ağlarda yaşanan güvenlik ve gizlilik skandalları sonrası oluşan tepki ve endişeyle beraber, Türkiye’de kullanıcıların yüzde 55’lik bir kesiminin modern dijital dünyada tamamen gizli kalmanın imkansız olduğuna inandığı ortaya çıktı.

Yapılan son bir araştırmaya göre hatta Türkiye’deki birçok kullanıcı verilerini ve çevrim içi kimliklerini korumak yerine satmayı tercih ediyor. Araştırmadan çıkan çarpıcı sonuçlar şöyle:

- Kişisel verilerin kötüye kullanımı veya yanlış ellere geçmesinin yaratabileceği ciddi sonuçlara rağmen Türkiye’de kullanıcıların dörtte biri (% 24) karşılığında ücretsiz bir ödül aldıklarında rahatlıkla gizliliklerinden vazgeçip verilerini paylaşabileceğini belirtti.

- Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 47’si para karşılığında hiç tanımadıkları biriyle tüm özel verilerini paylaşabileceğini söylüyor. Özel verilerini paylaşıp karşılığında gelir ya da ödül elde etmek isteyen kullanıcılarının sayısı da giderek artıyor.

EN KORKULAN SİBER SUÇLULAR

- Araştırma, Türkiye’de yaklaşık her üç kişiden birinin (yüzde 30) kişisel verilerine izinsiz bir şekilde erişildiğini ortaya koydu. Türk katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 55) bu tür bir olayın kendilerini strese soktuğunu dile getirdi. Yüzde 8’lik bir kesim maddi zarara uğrarken, spam ve reklamlarla rahatsız edilenlerin oranı ise yüzde 23 oldu.

- Türkiye’de insanların, kişisel verilerine erişmesinden en çok korktuğu grupların başında siber suçlular geliyor. Onu genel olarak tüm internet ortamı ve sosyal ağlar takip ediyor.

- Türk kullanıcıların yüzde 59’u bilgilerinin gizli kalması için cihazlarını parola ile koruyor. Araştırmaya Türkiye’den katılanların yüzde 51’i kullandıkları cihazlar, hizmetler ve uygulamalardaki gizlilik ayarlarını düzenli olarak kontrol edip değiştirdiğini, yüzde 33’ü gizlilik amacıyla web kameralarının üzerini kapattığını ve yüzde 43’ü ise verilerini şifrelediğini belirtti.