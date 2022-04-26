Cilt bakımı için kadınlar da erkekler de kozmetik ürünlerinin yanı sıra doğal bitki çaylarını kullanmayı tercih edebilir. Bu bitki çaylarından biri de papatya çayıdır. İçeriğindeki C vitamini ve antioksidan oranı ile cilt için şifalı bir bitki olan papatya çayı suyunun cilde faydaları da merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte papatya çayının faydaları ve papatya çayı cilde nasıl uygulanır? sorularının cevapları yazımızda sizleri bekliyor.

Papatya Çayı Cilde Faydaları

Papatya çayı cilde iyi gelir mi? sorusu kişilerin en sık araştırdığı konu başlıklarından biridir. İşte papatya çayının cilde faydaları:

Papatya çayı günümüzde birçok kozmetik ürününün içerisinde de yer alır. Papatya çayı doğru bir kullanım ile aknelere iyi gelir.

Sivilcelerin bıraktığı izlerin giderilmesinde etkilidir.

Aşırı güneşlenmeden dolayı meydana gelen lekelere iyi gelir.

Doğum sonrası lekelerinin azalması için kullanılabilir.

Cildin yumuşatılmasında etkilidir.

Cilt rengini açmada yardımcı olur.

Papatya Çayı Cilde Zararları

Papatya çayının içerisinde antioksidan, antibakteriyel ve antiinflamatuar bileşenler bulunur. Bu bileşenler ile cilt sağlığı için oldukça faydalıdır. Ancak fazla uygulandığında cilt üzerinde kızarıklığa ve tahrişe neden olabilir. Bunun yanı sıra alerji hassasiyeti olan bireylerde de yan etkiler meydana gelebilir.

Papatya Çayı Yüze Sürülür Mü?

Papatya çayı içeriğindeki bileşenler ile direkt olarak yüze tonik olarak kullanılabilir. Yüze kullanımında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Doğal bir tonik içeriği olarak cildin temizlenmesi ve gözeneklerin hava alması için önemli bir bitki çayıdır.

Papatya Çayı Sivilce Yapar Mı?

Papatya çayı ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri yüze uygulandığında sivilce uygulanıp uygulanmadığıdır. Ancak papatya suyunun cilt üzerinde sivilce oluşumuna yol açtığı hakkında bir sonuç görülmemiştir. Papatya çayının suyu gözeneklerin temizlenmesinde yardımcıdır. Düzenli bir şekilde kullanıldığında sivilce oluşumlarını engeller ve var olan sivilce lekelerinin azalmasında etkilidir.

Papatya Çayı Cildi Beyazlatır Mı?

Papatya çayının cilt sağlığı ve bakımı üzerinde sayısız faydası bulunur. Kişiler ise bu doğal bitki çayının cilt beyazlaması üzerinde bir etkisi olup olmadığını merak ediyor. Papatya çayının içeriğindeki bileşenler cildi ölü derilerden arındırmaktadır. Bu yüzden düzenli bir şekilde kullanıldığında papatya çayının cilt tonunu eşitlediği biliniyor. Bunun yanı sıra papatya çayı cildi beyazlatıcı bir etkiyi de sağlıyor.

Papatya Çayı İle Cilt Temizliği Nasıl Yapılır?

Eski zamanlardan bu yana cilt temizliği için kullanılan papatya çayının cilt bakımında nasıl kullanıldığı her zaman merak edilen konular arasında yer almaktadır. Papatya çayı cilt bakımında farklı şekillerde kullanılabilir. Bunlardan biri papatya çayının direkt olarak cilt üzerinde uygulanmasıdır. Taze demlenen papatya çayını ılıdıktan sonra bir pamuk yardımı ile yüzünüze sürebilirsiniz. 10 dakika bekledikten sonra yüzünüzü durulayarak kurulayabilirsiniz. Bu işlemi haftada 3-4 kez günde bir kez olmak üzere kullanabilirsiniz.

Bir diğer uygulama yöntemi ise papatya çayı maskesidir. Papatya çayının içerisinde 1 yemek kaşığı gül suyu ve balı ekledikten sonra krem kıvamı elde edin. Ardından cildinize sürün ve 15 dakika bekletin. Sonra da durulayın. Bir hafta boyunca bu maskeyi kullanabilirsiniz. Uygulanan bu maske ile cildiniz daha aydınlık bir görüntüye kavuşacaktır.