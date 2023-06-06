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Papağanı kurtarmak isterken akıma kapılan gençten acı haber geldi

Antalya'da, elektrik direğindeki tele konan papağanı kurtarmak isterken akıma kapılan Halit Cankurt, 58 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Giriş: 06.06.2023 - 12:41 | Güncelleme: ABONE OL
Papağanı kurtarmak istemişti, 58 gün sonra acı haber
DHA

Antalya'da, papağanı kurtarmak isterken elektrik akımına kapılan Halit Cankurt (23), yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 9 Nisan'da Sütçüler Mahallesi'nde 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Y.K. ile arkadaşı Halit Cankurt, elektrik direğine konan sultan papağanını uzaklaştırmak için 7 metrelik alüminyum çubukla tele vurmaya çalıştı.

Çubuğun tele değmesi ile iki arkadaş, elektrik akımına kapıldı. İki arkadaş hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Y.K. bir süre sonra taburcu edilirken, Cankurt'un hastanedeki tedavisi sürdü.

Halil Cankurt'un kalbi, dün hastanede durdu. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Cenaze, Habibler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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