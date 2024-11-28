Papa Francis, İznik Konsili'nin 1700. yıldönümü nedeniyle İznik'e geliyor
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, önümüzdeki yıl İznik Konsili'nin 1700. yıldönümü nedeniyle İznik'i ziyaret edeceğini açıkladı.
İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre Papa Francis, önümüzdeki yıl Hıristiyan Kilisesi'nin ilk konsülünün yıldönümü dolayısıyla İznik kentini ziyaret etmeyi planladığını söyledi.
Papa Francis, "Kutsal Yıl boyunca, ilk büyük Ekümenik Konsil olan İznik Konsili'nin 1700. yıldönümünü kutlama fırsatına da sahip olacağız. Oraya gitmeyi planlıyorum" dedi.
325 yılında Doğu Roma İmparatorluğu'nun İznik kentinde toplanan Birinci İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinin kilit olaylarından biri olarak kabul ediliyor.