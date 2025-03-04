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        Haberler Dünya Papa 19 gündür hastanede: Sağlık durumu nasıl? | Dış Haberler

        Papa 19 gündür hastanede: Sağlık durumu nasıl?

        19 gündür hastanede yatan 88 yaşındaki Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Vatikan, dün iki kez akut solunum yetmezliği geçiren Papa'nın dinlendiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:36 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:36
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        Papa 19 gündür hastanede
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        Vatikan, dün iki kez akut solunum yetmezliği geçiren Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un gece boyunca uyuduğunu ve şu anda dinlendiğini bildirdi.

        Vatikan, şubat ayı başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 19 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve burada çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yaptı.

        Dün iki kez akut solunum yetmezliği geçirdiği için noninvaziv mekanik ventilasyon tedavisine geri dönmek zorunda kalan Papa'nın durumuna ilişkin, "Papa, gece boyunca uyudu. Şimdi de dinlenmeye devam ediyor." bilgisi paylaşıldı.

        Vatikan'ın dünkü açıklamasında, klinik tablonun karmaşıklığı nedeniyle doktorların hastalığın gidişatına dair temkinli yaklaşımlarını korudukları belirtilmişti.

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        PAPA 14 ŞUBAT'TAN BU YANA HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

        Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek, konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

        14 Şubat'ta Gemelli Hastanesine kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

        Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

        22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.

        Vatikan, 26 ve 27 Şubat'ta Papa'nın durumunda iyileşme kaydedildiğini duyurmuştu.

        Vatikan, 28 Şubat'ta bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti. Papa'nın durumu 1-2 Mart'ta ise stabil kalmıştı.

        SON YILLARDA SAĞLIK SORUNLARI ARTTI

        2013'ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021'de Gemelli Hastanesine yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

        Dizindeki ağrılar sebebiyle son yıllarda tekerlekli sandalye kullanan Papa, en son 2023'te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

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