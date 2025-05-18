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        Haberler Dünya Papa 14. Leo, “papamobil” aracıyla halkı selamladı | Dış Haberler

        Papa 14. Leo, “papamobil” aracıyla halkı selamladı

        8 Mayıs'ta Katoliklerin ruhani lideri seçilen Papa 14. Leo, kendisi için düzenlenen papalık görevine başlama töreni öncesi "papamobil" aracıyla halkı selamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 11:22 Güncelleme: 18.05.2025 - 11:29
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        Papa aracıyla halkı selamladı
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        Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanlığı'na 8 Mayıs'taki Konklav’da (papalık seçim süreci) seçilen Papa 14. Leo, kendisi için Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlenen papalık görevine başlama töreni öncesi "papamobil" aracıyla halkı selamladı.

        Binlerce insan, Papa Francis'in 26 Nisan'daki cenaze töreninden bu yana Vatikan'daki en büyük buluşmada Roma'daki meydan ve sokakları doldurdu.

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        Chicago'da doğan 69 yaşındaki Papa, Peru'da uzun yıllar görev yaptı ve ayrıca Peru vatandaşlığına sahip, bu da Papa Leo'nun aynı zamanda Güney Amerika ülkesine bağlı ilk papa olduğu anlamına geliyor.

        Papa 14. Leo, halkı selamladığı sırada, "Viva il Papa" (Papa Uzun Yaşa) ve İtalyanca adı olan "Papa Leone" sloganları duyuldu.

        Üstü açık papamobili, Leo'nun ilk yolculuğu için meydandan ve Tiber Nehri'ne giden uzun bulvardan geçerken çok fazla güvenlik görevlisinin olduğu görüldü.

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