UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu, bugün oynanan 3 karşılaşmayla başladı.

Tek maç eleme sistemindeki müsabakalarda, Portekiz ekibi Benfica'yı 2-1 mağlup eden PAOK, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı 2-0 yenen Dinamo Kiev ve Avusturya ekibi Rapid Wien'i 2-1'le geçen Gent, play-off'lara kaldı.

PAOK, play-off turunda Krasnodar'la eşleşirken, Dinamo Kiev ise Gent'in rakibi oldu.

"Devler Ligi"nden elenen Benfica, AZ Alkmaar ve Rapid Wien yollarına UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu, yarın oynanacak 5 karşılaşma ile tamamlanacak.