ÇOK ÖZEL ŞOVLAR

Sahne gösterileriyle her yıl büyük beğeni toplayan tören için bu yıl da çok özel şovlar hazırlandı.

Ömer Yeşilbaş’ın kurduğu Dans Fabrika, gece için 120 dansçısıyla çok özel bir açılış gösterisi hazırladı. Görkemli şovda 70’lerden 80’lere, 90’lardan 2000’lere farklı dönemlere damga vurmuş müziklere HT Film imzalı kostümler, dekorlar ve ışık şovları eşlik edecek.

Popun kraliçesi Hande Yener, gece için çok özel bir şov hazırladı. “Sebastian”, “Benden Bir Tane Daha Yok”, “Sopa” ve “Ben Senin Delinim” şarkılarını seslendirecek sanatçıya dansçıları da özel koreografilerle eşlik edecek.

Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, altın şarkılarını bu kez Pantene Altın Kelebek sahnesinde seslendirecek. Sahnede “Söyle Canım” ve “Sevdan Olmasa” şarkılarını yorumlayacak usta sanatçı, “Bir de Bana Sor”u da müzik dünyasının son dönemdeki yıldız isimlerinden Selin Geçit’le birlikte söyleyecek.

Komedi ustası Ata Demirer, 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’ne hem esprileriyle hem de seslendireceği sürpriz şarkılarla renk katacak.