Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne Nasıl Gidilir? Panorama 1453 Tarih Müzesi Nerede ve Hangi Semtte?

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Panorama 1453 Tarih Müzesi tarihteki ilk panoramik müze olma ünvanını taşımaktadır. 2003 yılında tasarımı ve projelendirilmesi yapılan Panorama 1453 Tarih Müzesi’nin, 2005 yılında uygulama çalışmaları başlamıştır.

Ressam Haşim Vatandaş fikir sahibi olduğu projenin aynı zamanda koordinatörlük görevini de yapmıştır. Müze, Topkapı-Edirnekapı surlarının karşısında yer almaktadır ve çevresinde Kostantinopolis'e ilk Türk askerinin girdiği Topkapı Surları ve Silivrikapı'daki surlar görülebilir.

İstanbul'un fethi, tarihin seyrini değiştiren önemli olaylardan biridir ve İstanbul'u mimari, sanat ve kültür açısından zenginleştirmiştir. Bu kültürel mirası anlamak için, şehrin geçmişini, bugününü ve fethin ruhunu anlamak önemlidir.

Bu amaçla kurulan Panorama 1453 Tarih Müzesi, Topkapı Kültür Parkı'nda 2009 yılında ziyarete açılmıştır. Müze, dünyanın ilk tam panoramik müzesi olma özelliğine sahiptir ve açıldığı günden beri misafirlerini ağırlamaktadır.

Müze, Edirnekapı, Topkapı ve Silivrikapı surlarının yakınında, Fatih'in şehre girdiği kapının yanı başında kurulmuştur. Bu kadar anlatımın ardında meraklıları için Panorama 1453 Tarih Müzesi’ne nasıl gidilir? Panorama 1453 Tarih Müzesi Giriş Ücreti ne kadar? İşte Panorama 1453 Tarih Müzesi ile ilgili tüm bilinmeyenler….

Panorama 1453 Tarih Müzesi İçinde Neler Var?

Panorama 1453 Tarih Müzesi, 3 bin metrekarelik alanında 360 derecelik panoramik bir resim bulunmaktadır. Bu resim, üç boyutlu bir görüntü etkisi oluşturan 650 metrekarelik bir alana sahiptir ve burada kuşatmada kullanılan topların, top arabalarının ve barut fıçılarının imitasyonları kullanılmıştır.

Müzenin panoramik resmine 8 sanatçı tarafından 2005 yılında başlanmış ve 2008 yılında tamamlanmıştır. Bu resim, 38 metre çaplı yarım küre üzerine çizilmiş ve yarım kürenin iç yüzeyini kaplamaktadır. Resim 2 bin 350 metrekaredir ve 3 boyutlu nesnelerin bulunduğu platform 650 metrekaredir.

Ziyaretçi, platforma çıktığında 10 saniye kadar süren bir şok duygusu yaşayabilir, çünkü optik alışkanlıkları nedeniyle resmin gerçek boyutlarını kavrayamaz. Panorama 1453 Tarih Müzesi, tam panoramik özelliğe sahiptir ve yatay ve dikey düzlemlerde yer almaktadır.

Ses efektleri ve üç boyutlu parçalarıyla İstanbul'un fethinin heyecanını ziyaretçilerine yaşatmaktadır. Tüm bunların yanı sıra Panorama 1453 Tarih Müzesi, İstanbul Kitapçısı’nın bir şubesine de ev sahipliği yapmaktadır.

Panorama 1453 Tarih Müzesi Nerede?

Panorama 1453 Tarih Müzesi İstanbul’un Avrupa Yakasında Zeytinburnu ilçesinin Topkapı semtindeki Topkapı Kültür Parkı’ının içinde yer almaktadır. Panorama 1453 Tarih Müzesi’nin yanı sıra Topkapı Kültür Parkı’nın içinde 1500 kişi kapasiteli açık hava tiyatrosu, toplam 2800 araç kapasiteli 2 adet yeraltı otoparkı, 25 otobüs, 150 araç kapasiteli açık otopark, 3 adet cami, 23 Osmanlı evi ve 1 seyir terası bulunmaktadır.

Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Panorama 1453 Tarih Müzesi’ni ister özel araçla, isterseniz de toplu taşıma ile rahatlıkla ziyaret edebilirsiniz. Topkapı Kültür Parkı’nın geniş araç kapasiteli otoparkları özel araçlarıya gelecek ziyaretçiler için büyük rahatlık sağlayacaktır. Toplu taşımayı tercih edecek ziyaretçiler ise rahatlıkla ulaşım sağlayabilirler.

Esenler, Bayrampaşa bölgesinden gelecek ziyaretçiler Yenikapı-Havalimanı metrosuyla Topkapı-Ulubatlı durağında inerek 5 dakikalık bir yürüyüş mesafesinin sonunda Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.

Taksim'den ulaşım sağlayacak ziyaretçilerin önce 93T, 97T, 145T, 28T, 73 numaralı otobüslerden herhangi birine binerek Topkapı durağında inmeleri ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne doğru kısa bir yürüyüş yapmaları gerekmektedir.

Anadolu Yakası’ndan gelecek ziyaretçiler eğer Ümraniye civarından ulaşım sağlayacaklar ise Üsküdar-Ümraniye metrosuna binerek Altunizade'de inip metrobüse aktarma yapmalılar. Akabinde Metrobüs ile Topkapı durağında inerek Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne ulaşabilirler.

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler taraflarından Panorama 1453 Tarih Müzesi’ni ziyaret edecekler herhangi bir metrobüs istasyonundan Metrobüs ile Topkapı durağında inerek üst geçitten sağdan devam ederek 5 dakikalık bir yürüyüş ile Panorama 1453 Müzesi'ne ulaşabilirler.

Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla taraflarından gelerek Panorama 1453 Tarih Müzesi’ni ziyaret edecekler 500T'ye binerek Panorama 1453 durağıda inerek müzeye ulaşım sağlayabilirler.

Anadolu Yakası’ndan Ümraniye civarından gelen ziyaretçilerin Üsküdar – Ümraniye metrosu ile Altunuzade’de inip Metrobüs aktarması yaparak Topkapı durağında inmeleri ve oradan Panorama 1453 Tarih Müzesi’ne yürümeleri gerekmektedir.

Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne Tramvay İle Nasıl Gidilir?

Panorama 1453 Tarih Müzesi’ne tramvay ile ulaşım sağlayabilecek güzargahla ise şu şekildedir; Kadıköy civarından gelecekler, Kadıköy'den Eminönü yönüne giden vapurlarla karşıya geçtikten sonra iskelenin karşısında bulunan Bağcılar yönüne giden T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattıyla Topkapı durağında inerek Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne ulaşabilrler.

Üsküdar bölgesilnden gelecek ziyaretçiler Üsküdar'dan Marmaray ile Sirkeci durağında indikten sonra T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattına aktarma yaptıktan sonra tramvayın Topkapı durağında inerek Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne ulaşabilirler

Panorama 1453 Tarih Müzesi Kaçta Kapanıyor?

Panorama 1453 Tarih Müzesi haftanın her günü sabah 08.00 ile 18.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Panorama 1453 Tarih Müzesi Giriş Ücreti?

Panorama 1453 Tarih Müzesi’nin bilet fiyatlar, tam bilet 50 TL , yabancı ziyaretçi 150 TL ve indirimli biletler 20 TL şeklindedir. Ziyaretinizden önce Panorama 1453 Tarih Müzesi’nin resmi internet adresinden güncel bilet fiyatlarını sorgulamayı ihmal etmeyiniz.