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Mısır Çarşısı'na nasıl gidilir? Mısır Çarşısı nerede, hangi semtte bulunuyor?

Mısır Çarşısı, dün olduğu gibi bugün de İstanbul’un en önemli ticaret merkezi olma özelliğini koruyor. Mısır Çarşısı, bin bir çeşit baharatları, kuru yemişleri, kahveleri ile yerli ve yabancı ziyaretçiler için her zaman bir cazibe merkezi olmuştur. Bunun yanında aktarlarıyla da ünlü olan Mısır Çarşısı’nda doğal ilaçlar, az bulunan bitki kök ve kabukları da bulunmaktadır.

Giriş: 26.12.2022 - 15:31 | Güncelleme: ABONE OL
Mısır Çarşısı'na Nasıl Gidilir? Mısır Çarşısı Nerede, Hangi Semtte Bulunuyor?
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Mısır Çarşısı, ilk dönemler “Yeni Çarşı” veya “Valide Çarşısı” olarak anılsa da ağırlıklı olarak Mısır’dan getirilen ürünlerin satıldığı mekân olması sebebiyle 18.yüzyıldan sonra Mısır Çarşısı olarak anılmıştır.

Osmanlı döneminde yeni bir cami yapılırken yanına arasta (çarşılarda aynı ürünü satan dükkanlara verilen isim) adı verilen mekanlar inşa edilirdi. Bu çarşılardan gelen gelirlerle caminin onarımı gerçekleştirilirdi.

İşte Mısır Çarşısı da Yeni Camii inşa edilirken aynı amaçla kurulmuştur. Tarihi yarımadanın oryantalist ezgileriyle dolu Mısır Çarşısı IV. Mehmet’in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından inşa ettirilmiştir. Mısır Çarşısı’nda hediyelik eşyalardan, tekstil ürünlerine, kahveden yöresel lezzetlere kadar çeşitli ürünler satılmaktadır.

Mısır Çarşısı, İstanbul’un en turistik yerlerinden biri olmasının yanı sıra, İstanbullular için de önemli bir ticaret ve alışveriş merkezidir. Günümüzde hala İstanbul’un en canlı ve hareketli çarşılarından bir olarak kabul edilir. Mısır Çarşısı ile ilgili bu kadar anlatımdan sonra Mısır Çarşısı’na Nasıl Gidilir? soruları akılla gelmektedir. İşte Mısır Çarşısı ile ilgili merak edilen her şeyi bu yazımızda bulabilirsiniz.

Mısır Çarşısı Nerede?

Mısır Çarşısı, tarihi yarımada içerisinde yer alan Fatih ilçesinin Eminönü semtinde yer almaktadır. Bu anlamda hem deniz hem de karayolu ile ulaşımın sağlandığı bölgede Mısır Çarşısı, önemli ticari etkinliklerin yapıldığı bir mekân olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün Mısır Çarşısı’nda 90 tane dükkan bulunmaktadır.

Mısır Çarşısı'na Nasıl Gidilir?

Mısır Çarşısı, İstanbul’un en merkezi konumda olan çarşılarından biridir. Hem deniz hem de karayolu ile kolaylıkla ulaşım sağlanmaktadır. Mısır Çarşısı’na toplu ulaşım ile nasıl giderim derseniz aşağıdaki alternatifleri değerlendirebilirsiniz.

  • Bulunduğunuz lokasyona bağlı olarak Eminönü tarafına giden İETT otobüslerini tercih edebilirsiniz. Eminönü’ne giden İETT Şehir Hatları şunlardır: BN1 Halkalı Park-Eminönü Mısır Çarşısı, EM1-EM-2 Eminönü-Kulaksız (Ring çalışır), 32 Cevatpaşa-Eminönü, 33 Esenler-Eminönü, 47 E Eminönü-Karadolap Mahallesi, 66 Gülbağ-Eminönü, 93 Eminönü-Zeytinburnu. Eminönü’nde indikten sonra 2 dakikalık yürüme mesafesinden sonra Mısır Çarşısı’na ulaşabilirsiniz.
  • Marmaray ile gitmek isterseniz; Sirkeci Marmaray İstasyonu’nda inmeniz gerekmektedir. Buradan ya T1 Tramvay durağına aktarma yapabilirsiniz ya da 10 dakikalık yürüme sonrasına Mısır Çarşısı’na ulaşabilirsiniz.
  • Anadolu yakasından keyifli bir deniz yolculuğu yapmak isteyenler için ise Eminönü yönüne geçip, Mısır Çarşısı’na kolaylıkla gidebilirler.

Diğer yandan Mısır Çarşısı’na özel aracınızla gitmek de alternatiflerin arasına yer almaktadır. Sirkeci veya Eminönü’nde bulunan otoparklara aracınızı park edebilirsiniz.

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