Yerebatan Sarnıcı'na Nasıl Gidilir? Yerebatan Sarnıcı Nerede ve Hangi Semtte?

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Yerebatan Sarnıcı İstanbul’un tarihi dokusunu keşfetmek isteyen ziyaretçiler için eşsiz bir yerdir. Kendi tarihi dokusunun yanı sıra Yerebatan Sarnıcı aynı zamanda birçok tarihi eserin sergilendiği bir müzedir. Bizans döneminden kalma eserler, sikkeler ve mozaikler Yerebatan Sarnıcı’nda sergilenen tarihi eserler arasında sayılabilir. Yerebatan Sarnıcı Müzesi, Doğu Roma İmparatoru I. Justinianus tarafından yaptırılmıştır ve halk arasında "Yerebatan Sarayı" olarak anılmaktadır. Müzenin adı Latincede "Cisterna Basilica" olarak da geçmektedir.

Bu adın kaynağı, müzenin bulunduğu yerde daha önceleri Stoa Bazilikası'nın bulunmuş olmasından gelmektedir. Yerebatan Sarnıcı Müzesi, 80 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Bu nedenle şehrin en büyük kapalı sarnıcıdır. Yerebatan Sarnıcı’nın diğer kapalı sarnıçlardan daha fazla devşirme taşıyıcı elemana sahip olması önemini ve tarihi kıymetini arttıran en önemli özelliklerinden biridir. Müzenin uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre ve alanı 1000 metrekaredir. İçerisinde 336 adet, her biri 9 metre yüksekliğinde mermer sütun bulunmaktadır.

Bu sütunların bir kısmı, daha eski yapılardan toplanmış ve farklı mermer cinslerinden yapılmıştır. Sütunların başlıkları da farklı özellikler gösterir ve bazıları "Korint" üslubunu yansıtırken, bazılarında sade başlıklar vardır. Sarnıcın duvarları ve zemini tuğladan yapılmıştır ve Horasan harcı ile sıvanarak su geçirmez hale getirilmiştir.

Sarnıcın içinde çeşitli süslemeler ve mozaikler bulunmaktadır. Bu mozaikler, Bizans döneminde yapılmış olup, çeşitli figürler ve mitolojik konuları anlatır. Yerebatan Sarnıcı Müzeleri, İstanbul'un önde gelen turistik yerlerinden biridir ve ziyaretçilerine büyüleyici bir atmosfer sunmaktadır. Bu kadar anlatımdan sonra Yerebatan Sarnıcı’nı ziyaret etmemek olmaz. İşte Yerebatan Sarnıcı ile ilgili tüm bilinmeyenler…

Yerebatan Sarnıcı Nerede?

Yerebatan Sarnıcı, Sultanahmet Parkı’nın hemen yanında, yılanlı sütun, Theodius Dikilitaşı ve alman çeşmesinin bulunduğu eski adıyla tarihi At Meydanı’nın hemen arkasında yer almaktadır.

Yerebatan Sarnıcı Hangi Semtte?

Yerebatan Sarnıcı, İstanbul’un Sultanahmet semtinde bulunur. Sultanahmet, Ayasofya cami, Sultanahmet cami, Topkapı Sarayı gibi bir çok tarih esere ev sahipliği yapan, Osmanlı imparatorluğunun 400 yıl boyunca idari markezi olmuş, İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı tarihi önemi en yüksek semtidir. Yerebatan Sarnıcı’nı ziyaret etmek isterseniz Sultanahmet’teki diğer tarihi mekanları da ziyaret etmeyi değerlendirebilirsiniz.

Yerebatan Sarnıcı'na Nasıl Gidilir?

Yerebatan Sarnıcı’nı ziyaret etmek isteyenler için toplu ulaşımı tercih etmek, bölgedeki yoğun trafiği ve park sorununu yaşamamak adına doğru tercih olacaktır. Toplu taşıma ile Yerebatan Sarnıcına ulaşım sağlamak isterseniz;

Avrupa Yakası Taksim ve çevresinden feniküler kullanılarak T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattına geçilir ve Sultanahmet durağında inilerek Yerebatan Sarnıcına ulaşabilirisniz.

Güngören, Bağcılar bölgesinden ise doğrudan T1 tramvay hattı kullanılarak Sultanahmet durağına ulaşılabilir.

Esenler, Bayrampaşa civarından gelecek ziyaretçiler, Yenikapı – Havalimanı metro hattıyla Aksaray istasyonundan T1 tramvay hattına aktarma yaparak Sultanahmet durağında inebilirler.

Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Küçülükçekmece, Bahçelieveler tarafından ulaşım sağlayacakaların, Metrobüs ile Cevizlibağ durağında inerek, T1 Bağcılar – Kabataş tramvay hattına aktarma yapmaları ve Sultanahmet durağından Yerebatan Sarnıcına yürümeleri en doğru yol olacaktır.

Yerebatan Sarnıcı'na Marmaray İle Nasıl Gidilir?

Yerebatan Sarnıcı’na Üsküdar’dan gelmek isteyen ziyaretçiler, Marmaray ile Sirkeci durağına gelerek, T1 tramvay hattına yapacakları aktarma ile Sultanahmet durağında inip ulaşabilirler. M5 Üsküdar – Çekmeköy metrosunu kullanarak son duraktan Marmaray’a yapılacak aktarmadan sonra Sirkeci’den T1 tramvay hattına yapılacak geçiş ile Sultanahmet durağında inilmesi Ümraniye civarından gelecek ziyaretçiler için uygun bir güzergâh olacaktır. Kartal, Pendik, Maltepe taraflarından ziyarete geliyorsanız M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosuyla Ayrılık çeşmesi istasyonunda inerek Marmaray’a aktarmasıyla Sirkeci durağında indikten sonra T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattına aktarma yaparak tramvay ile Sultanahmet durağından Yerebatan Sarnıcı’na ulaşabilirsiniz.

Yerebatan Sarnıcı'na Hangi Otobüsler Gider?

Yerebatan Sarnıcına otobüs ile de ulaşım sağlamak mümkündür. İstanbul Özel Halk Otobüsleri (İETT) tarafından servis edilen farklı hatlar sayesinde Yerebatan Sarnıcı'na ulaşım sağlanabilir. Örneğin, 30D, 66, BN1, EM2, 47E, 54E ve HVİST-12 gibi hatlar, müzenin yakınından geçmektedir. Bu sayede müzeye kolaylıkla ulaşım sağlanır.

Yerebatan Sarnıcı Giriş Ücreti Ne Kadar?

Yerebatan Sarnıcı Müzesi’nin giriş ücreti yabancı ziyaretçiler için 209 TL yerli ziyaretçiler için 55 TL öğrenci ve öğretmenler için ise 22,50 TL’dir. Güncel giriş ücretlerini ziyaretinizden önce Yerebatan Sarnıcı resmi web adresinden kontrol etmeyi ihmal etmeyiniz.