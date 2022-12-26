Topkapı Sarayı'na Nasıl Gidilir? Topkapı Sarayı Nerede, Hangi Semtte?

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Topkapı Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık tarihinde 400 yıl boyunca devletin idare merkezi olarak kullanılan saraydır. 1478 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılmış ve 19. yüzyılın ortasında Dolmabahçe Sarayı'nın yapımına kadar Osmanlı padişahlarının resmi ikametgahı ve devletin idare merkezi olarak hizmet vermiştir.

Saray, önceleri 700 bin metrekarelik bir alana yayılmış olmasına rağmen bugün 80 bin metrekaredir. Padişahlar Topkapı Sarayı'ndan ayrılınca, saray halkı tarafından kullanılmaya devam edilmiş ve önemini kaybetmemiştir.

19. yüzyılda, Topkapı Sarayı yabancı ziyaretçilere müze gibi gezilebilir hale getirilmeye başlamış ve Abdülaziz döneminde eski eşyaların gösterilebileceği camekanlı vitrinler yaptırılmıştır. İşte tüm bu bilgilerin ardından Topkapı Sarayı nerede? Topkapı Sarayı giriş ücreti ne kadar? Tüm merak edilenlerle Topkapı Sarayı Hakkında herşey…

Topkapı Sarayı Nerede?

Topkakapı Sarayı İstanbul’un Fatih ilçesinin Sultanahmet semtinde Babı Hümayün caddesinde yer almaktadır. Saray kompleksi, dört ana avlu, daha küçük binalar, çeşitli Osmanlı eşyaları ve sanat eserlerini gösteren galeriler ve odalar içerir, bunlar arasında çanak çömlek, mücevherat, kaligrafi ve aydınlatılmış el yazmaları bulunur.

Topkapı Sarayı'na Nasıl Gidilir?

Topkapı Sarayı’nı ziyaret etmek için en uygun yol toplu ulaşımı kullanmaktır. Bu sayede trafik ve park sorunuyla uğraşmak zorunda kalmamış olursunuz. Anadolu yakası Kadıköy civarından gelecek ziyaretçiler Eminönü yönüne giden vapurları kullanarak, Eminönü’nden T1 tramvayı, Bağcılar yönünden gelenler ise Sultanahmet durağında inebilirler. Beylikdüzü, Avcılar yönünden Topkapı Sarayı’na ulaşım sağlayacak ziyaretçiler Metrobüs hattını kullanarak Cevizlibağ durağından T1 tramvay hattına aktarma yaparak yine Sultanahmet’e ulaşabilirler. T1 tramvay hattına M1A Yenikapı – Havalimanı metro hattı kullanılarak Zeytinburnu durağından aktarma yapılabilir.

Topkapı Sarayı'na Marmaray İle Nasıl Gidilir?

Topkapı Sarayı’na Üsküdar bölgesinden ulaşmanın en kısa yolu ise Marmaray’la Sirkeci durağında T1 tramvay aktarmasıyla Sultanahmet durağında inmek olacaktır. Kartal, Pendik tarafından gelecek ziyaretçiler ise Kadıköy – Kartal metro hattı üzerinde Ayrılıkçeşmesi durağında Marmaray aktarması yaparak Sirkeci durağından T1 tramvayına geçerek Sultanahmet’e ulaşabilirler.

Topkapı Sarayı Giriş Ücreti­

Topkapı Sarayı Kombine Bilet I (Topkapı Sarayı + Aya İrini) yerli ziyaretçiler için 100 TL, yabancı ziyaretçiler için 320 TL ve indirimli biletler için 30 TL'dir.

Topkapı Sarayı Kombine Bilet II (Topkapı Sarayı + Aya İrini + Harem) yerli ziyaretçiler için 130 TL, yabancı ziyaretçiler için 420 TL ve indirimli biletler için 40 TL'dir.

Harem biletleri yerli ziyaretçiler için 50 TL, yabancı ziyaretçiler için 150 TL ve indirimli biletler için 15 TL'dir.

Aya İrini biletleri yerli ziyaretçiler için 40 TL, yabancı ziyaretçiler için 120 TL ve indirimli biletler için 15 TL'dir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 1924 yılında sarayı İstanbul Âsâr-ı Atika Müzeleri Müdürlüğü bünyesinde ziyarete açılmak üzere emir vermiştir. Daha sonra Topkapı Sarayı Müzesi olarak adlandırılan yer, İstanbul'da önemli bir turistik yer olmuştur.