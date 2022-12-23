Burgazada'ya Nasıl Gidilir? Burgazada Vapuru Seferleri Ve Saatleri?

HABERTURK.COM

Burgaz Adası, İstanbul'daki Prens Adaları'ı içinde büyüklük açısından üçüncü sırada yer alır. Yuvarlak bir şekle sahip olan Burgazada yaklaşık iki kilometre çapındadır. Burgazada Heybeli adadan hemen hemen bir kilometre genişliğinde bir boğazla ayrılmaktadır.

Bayrak Tepesi ada üzerindeki tek tepedir. Kızılçam ormanıyla kaplı adanın, ne yazık ki ormanlarının bir kısmı 2003 yılındaki bir yangında yok olmuştur. Adada aynı zamanda, adaya deniz altından kayalarla bağlı olan Kumbaros adı verilen bir adacıkta yer alır.

Büyük İskender'in generali Demetrios'un babası olan Antigone, adaya büyük bir kale yaptırmıştır. Ada önce onun adıyla anılmışsa da sonra da Yunanca "kale" ya da "burç" anlamına gelen "Burgaz" (Pyrgos) adını almıştır. Burgazada’nın geçmişteki en meşhur sakinlerinden biri çağdaş Türk edebiyatı yazarlarından Sait Faik Abasıyanık’tır.

Hikayelerinde Burgazada’ya ve İstanbulun diğer adalarına da sıkça yer veren Sait Faik Abasıyanık’ın evi de Burgazada’dır ve günümüzde Sait Faik Müzesi olarak hizmet vermektedir.

Burgazada’ya yapacağınız ziyaretlerde müzeyi görmeyi ihmal etmeyiniz. Burgazada aynı zamanda Türkiye’nin en eski sanatoryumlarından olan 1928’de kurulan Burgaz Adası Sanatoryumuna da ev sahipliği yapmaktadır. Burgazada’yı ziyaret etmek için en uygun dönem Nisan- Ağustos ayları arasıdır. Burgazada için birgünlük bir gezi süresi yeterli olacaktır. Adayı ziyaretinizde Lezzetli balık ve zeytinyağlı yemeklerin tadına bakmayı da düşünebilirsiniz.

Burgazada Nerede?

Burgazada Marmara denizindeki Prens Adaları’ndan biridir ve Heybeliada ile Kınalıada arasında yer almaktadır. Burgazada aynı zamanda İstanbul’un adalar ilçesine bağlı bir mahallesidir. Burgazada’nın konumu Maltepe sahilinin tam karşındadır.

Burgazada'ya Nasıl Gidilir?

Burgazada’yı ziyaret etmek için birden fazla deniz yolu seçeneğinden birini tercih edebilirisniz. Adaya yapacağınız ziyaretlerinizden önce Burgazada’ya hangi iskelelerden seferler düzenlendiğini ve sefer saatlerini kontrol etmeyi unutmayınız ve mutlaka dönüş seferinizi önceden planlayınız.

Burgazada Vapuru Nereden Kalkıyor?

Burgazada’ya İstanbul’un birçok iskelesinden seferler düzenlenmektedir. Şehir hatları ile Kadıköy, Kabataş, Burgazada seferlerini kullanarak adaya ziyaretinizi planlayabilir veya Bostancı ve Kabataş iskelelerinden kalkan İDO seferlerini tercih edebilirsiniz. Mavi Marmara seferleri ile hem Bostancı’dan gidiş dönüş hem de adalar arası seferleri kullanabilirsiniz.

Burgazada Sefer Saatleri

Burgazada’ya günün her saati sefer bulunmaktadır. Seferler sabah 06:15’te başlamaktadır. Burgazada’dan dönüş yapabileceğiniz son sefer ise Şehir hatlarıyla hafta içi ve cumartesi günleri saat 23:10’da pazar günü ve resmî tatillerde ise saat 22:20’de Burgazada’dan hareket etmektedir. Mavi Marmarayı tercih edecek olursanız haftanın her günü 23:45’te, cuma ve cumartesi günleri saat 02:05’de ve yalnızca Cumartesi günleri saat 00:12’de yapılan seferler ile dönüşünüzü planlayabilirsiniz.

Kadıköy Burgazada Arası Ne Kadar Sürer?

Burgazada’ya yapacağınız yolculuk seçeceğiniz saferlere göre değişkenlik gösterecektir. Kadıköy’den Şehir Hatları ile yapılan seferler yaklaşık 40 dakika sürmektedir.

Heybeliada'dan Burgazada'ya Nasıl Gidilir?

Burgazada’ya Heybeliada’dan Mavi Marmara seferleriyle geçiş sağlayarak bir gün içinde iki adayıda ziyaret etmek mümkün olabilir. Mavi Marmara ile Bostancı Heybeliada seferi yaklaşık bir saat otuz dakika sürerken, Heybeliada, Burgazada seferleri onbeş dakika sürmektedir.

Eminönü Burgazada Vapuru

Burgazada’ya Eminönü’nden yine Şehir Hatlarıyla ulaşım sağlamak mümkündür. Hafta içi ve hafta sonu yapılan seferler saat 19:05’te Eminönü’nden hareket etmektedir.

Burgazada Bostancı Şehir Hatları

Bostancı yönünden Burgazada’ya yapılan Şehir Hatları sefer saatleri ise hafta içi ve hafta sonu olmak üzere Bostancı’dan hareketle 09:50, 13:25, 18:50, 00:05 saatleri arasında yapılmaktadır.