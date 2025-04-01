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        Haberler Sağlık Pankreas kanserini atlattı, sıra karaciğerde | Sağlık Haberleri

        Pankreas kanserini atlattı, sıra karaciğerde

        Bursa'da kanseri yenen ve kanserle mücadele eden hastalar, hekimleriyle moral etkinliğinde gönüllerince eğlendi. Pankreas kanserini yenen Recep Tamernoca, "Kanserde en önemli şey moral" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 10:19 Güncelleme: 01.04.2025 - 10:19
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        Pankreas kanserini atlattı, sıra karaciğerde
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        Bursa'da kanseri yenen ve kanser ile mücadele eden hastalar, hekimleriyle moral etkinliğinde bir araya geldi. Hastanenin onkoloji bölümünde kanserle mücadele eden ve kanseri yenen hastalar, Kanser Haftası'nın yaklaşması nedeniyle doktorlarıyla birlikte bir motivasyon etkinliğine imza attı. Türk sanat ve halk müziği parçalarını dinleyerek ve hareketli parçalara dans ederek eşlik eden hastalar unutulmaz hatıralar biriktirdi.

        Pankreas kanserini yenen Recep Tamernoca, "Yaklaşık bir buçuk yıldır Prof. Dr. Nilüfer Avcı ve Uzm. Dr. Ziya Yaşar kontrolünde tedavilerim devam ediyor. 10 aylık bir süreç içinde pankreas kanserini, kemoterapiler ve radyoterapilerle atlattım. Şu an karaciğerimde görünen ufak kitle var. Üç aylık bir kemoterapi daha planlandı. Kanserde en önemli şey moral. Bu etkinlik moral açısından çok olumlu oldu" dedi.

        "MOTİVASYON KAYNAĞI OLDU"

        Böbrek rahatsızlığı bulunan ve böbreği alınarak şu anda kemoterapi gören Hülya Esenbutur, etkinliğin çok iyi olduğunu belirterek, "Böbrek rahatsızlığım vardı, böbreğim alındı. Şu an kemoterapi görüyorum. Bugün bizim için bu etkinlik çok güzeldi. Çok güzel bir motive kaynağı oldu. Hastane yönetimine çok teşekkür ediyorum. Çok eğlendim, çok mutlu oldum ve moral buldum" diye konuştu.

        "KANSERDE MORAL ÇOK ÖNEMLİ"

        Etkinliğin mimarı Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nilüfer Avcı, "Bugün, merkezimizde tedavi gören hastalarımız ve onlara refakat eden hasta yakınları için bir moral ve motivasyon etkinliği düzenledik. Müzik, aslında sağlık alanında tedavi amaçlı uzun yıllardır, hatta yüzyıllardır kullanılmaktadır. Dolayısıyla biz de ruha dokunmak amacıyla bu tarz etkinliklere önem veriyoruz ve destekliyoruz. Hastalarımız aslında bu etkinlikte başlangıçta şaşırdılar, ama hepsi çok sevdi. Hastalığı yenenler de bunu bir kutlama gibi algıladı" şeklinde konuştu.

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