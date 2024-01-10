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        Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf Pandemiye görsel bir yolculuk: 'AFAZİ'

        Pandemiye görsel bir yolculuk: 'AFAZİ'

        Ersin Şahin'in, aralarında Buket Uzuner, Burhan Şeşen, Erkan Oğur, Sedat Girgin gibi 39 sanatçının portre fotoğrafları bulunan 'AFAZİ' isimli sergisi 13-31 Ocak tarihleri arasında Project Kültür organizasyonuyla Saint-Michel Fransız Lisesi Jeanne D'arc Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 13:10 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:10
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        Pandemiye görsel bir yolculuk: 'AFAZİ'
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        Afazi, en basit haliyle “söz yitimi hastalığı” olarak tanımlanabilir. Hasta, konuşma veya konuşulanı anlama yeteneğini yavaşça kaybeder. Ersin Şahin de bu tanımlamadan yola çıkarak pandemi dönemini anlatmak ve döneme dair bir iz bırakmak adına salgının olumlu veya olumsuz şekilde etkilediği farklı disiplinlerdeki sanatçıları fotoğrafladı.

        Buket Uzuner
        Buket Uzuner

        Kültür, sanat ve gastronomi alanında projelere hayat veren Project Kültür ile beraber gerçekleştirilen projenin sergisi, 13 Ocak Cumartesi günü Saint-Michel Fransız Lisesi Jeanne D’arc Salonu’nda kapılarını açıyor. 31 Ocak'a kadar devam edecek sergide Buket Uzuner, Burhan Şeşen, Erkan Oğur, Sedat Girgin, Ethem Onur Bilgiç gibi farklı disiplinlerdeki 39 sanatçının fotoğrafları yer alıyor.

        Burhan Şeşen
        Burhan Şeşen

        Bu sergiyle amacının pandemi döneminde en büyük sıkıntıyı çeken gruplardan biri olan sanatçıların hem pandemi dönemini hem de Türkiye’de 2020’li yılların sanat atmosferini anlayarak döneme dair bir iz bırakmak olduğunu belirten Şahin, "Bu dönem tüm sanatçılar için aynı şekilde geçmedi; pandemide içinde dönen, kendini geliştiren, kendine yeni yollar açan sanatçı dostlarımız da muhakkak ki oldu ancak buna karşın resmi rakamlara göre intihar eden 103 müzisyen de oldu. Toplumun bu acı kayıpları yeteri kadar anlamadığını ve sanatçılarını yeteri kadar destekleyemediğini düşünüyorum. Böyle zamanlarda, yaşananları unutmamak adına en doğrusunun ileriye bir iz bırakmak olduğunu, fotoğrafın tam bu noktada çok güçlü bir araç olduğunu düşünüyorum” diyor.

        Serginin bir belge niteliği taşıması için “Afazi”nin kitabı da A4 Ofset Yayınevi etiketiyle raflarda yerini aldı.

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        #Ersin Şahin
        #Afazi
        #fotoğraf
        #Erkan Oğur
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