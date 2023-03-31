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Pandemide ölen sağlık çalışanları anıldı

İstanbul Tabip Odası üyeleri, Covid 19 salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını andı

Giriş: 31.03.2023 - 14:46 | Güncelleme: ABONE OL
Pandemide ölen sağlık çalışanları anıldı
Pandemide ölen sağlık çalışanları anıldı
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DHA

İstanbul Tabip Odası üyeleri, pandemide hayatını kaybeden sağlık çalışanları için anma töreni düzenledi.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ana Giriş binası önünde toplanan sağlık çalışanları Covid 19 salgınında ölen meslektaşları için saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşunun ardından bir konuşma yapan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, "Covid'de kaybettiğimiz değerli arkadaşım Cemil Taşçıoğlu benim sınıf arkadaşımdı. Son derece değerli, zeki esprili bir insan olmasının yanında çok iyi bir hakimdi ve çok iyi bir insandı. Unutmayalım ki kaybedilen her sağlık çalışanı bu ülke halkının sağlığına indirilmiş bir darbedir. Umuyoruz ki bundan sonra önlenebilir nedenlerden dolayı, sağlık çalışanları ve hekimler kaybedilmesin. Bundan sonra ne salgında ne şiddette ne de depremde sağlık çalışanlarının kaybedilmesini istemiyoruz" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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