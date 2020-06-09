Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Ev ortamında zaman geçirme süremiz her geçen an azalsa da, devam eden sınırlılık, özgür hareket edemememize neden oluyor. Bu nedenle pandemi sürecinde hareketsizliğin neden olduğu sağlık sorunlarıyla çok sık karşılaşılıyor. Bu noktada özellikle kadınlarda, hareketsizliğe bağlı 3 temel sorunun varlığına dikkat çekiliyor. Bunlar;

1) Mevcutta var olan veya risk oluşturan kemik erimesinin daha da artması.

2) Adalelerde hareketsizliğe bağlı ortaya çıkan zayıflama ve güçsüzlük.

3) Yeme alışkanlığı ile bağlantılı veya yedikleri besinleri hareketsizlikten dolayı yeterince yakamayan kişilerde kilo artışı olarak sıralanıyor.

Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler’den Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Olcay Güler, “Sözü edilen bu 3 sıkıntı bizim için en büyük problemlerdir, Bunun yanında, ev ortamında çalışanlarda oturma pozisyonunun doğru olmaması, kullanılan masa ve sandalye seçiminin uygunsuzluğu eklem ağrılarına ve kaslarda ortaya çıkan geçici veya kalıcı spazmlara neden olabilir” diyor.

KRONİK HASTALIKLARIN KONTROL DIŞINA ÇIKMA TEHLİKESİ

İleri yaş grubunda pek çok kronik hastalık bulunuyor. Bununla beraber doğal yaşlanma süreci olarak “kemik erimesi” ve “sarkopeni” adı verilen kaslarda zayıflama potansiyelleri ile de sık karşılaşılıyor. Bu nedenle ileri yaş grubu hareketsiz veya eve bağımlı kaldığında sağlık sorunları artış gösterebiliyor. Bunun dışında yediklerini eritemedikleri için kilo problemleri de yaşayabiliyorlar. Sonuç olarak ileri yaş grubunda kemik erimesi, kas zayıflığı ve kilo artışı ile buna bağlı hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıkların kontrol dışına çıkma tehlikesi oluşuyor.

KEMİK KIRILMALARINA DİKKAT!

İleri yaş grubundaki kişiler eğer hareketsiz kalmaya devam ederse bu durumda henüz var olmayan kemik erimesi sorunu ortaya çıkabiliyor. Kimilerinde ise varolan kemik erimesi artış göstereceği için ise kemik kırılmaları problemi ile çok sık karşılaşılıyor. Kemik kırılmaları pandemi döneminde oldukça sık karşılaşılan bir sağlık sorunu olarak dikkat çekiyor. Bu süreçte basit düşmelerden kaynaklı kalça, bilek ve omurga kırıkları çok daha fazla görülüyor. Burada hem hareketsiz kalmanın hem de osteoporozun ilerlemesinin etkisi bulunuyor. Yine hareketsizliğe bağlı kaslardaki zayıflık veya atrofiye bağlı eklemlerde bozulma potansiyeli, hareket kabiliyetini kaybetme, hareketsizliğin getirdiği metabolizmanın yavaşlığı, eklem kireçlenmesinin artışı gibi sorunlar söz konusu olabiliyor. Pandeminin ilk günlerinde pek çok insanın kullandıkları ilaçları kesmeye meyilli olmaları da yanlış görülüyor. İlaç kullanan hastalarının bu süreçte de ilaçlarını düzenli kullanmaları öneriliyor. İlaçlarını bırakan kişilerin hastalıklarının çok daha hızlı sorun çıkarabileceğinin unutulmaması gerekiyor.

65 YAŞ VE ÜZERİNE ÖNERİLEN EGZERSİZLER

İleri yaştaki kişilerin özellikle sokağa çıkmalarının serbest olduğu günlerde mutlaka sosyal mesafeyi koruyarak, maske takarak ve hijyen kurallarına uyarak dışarı çıkmaları gerekiyor. Bu noktada ciltlerinin güneşle teması D vitaminin aktivasyonu açısından çok önemli görülüyor. D vitamini kemik erimesinin ilerlemesinin önlenmesinde çok etkili bulunuyor. Uygun yürüyüş ortamında, uygun ayakkabılarla düzenli yürüyüş yapılması gerekiyor ve günde 10-20 dakika yürüyüş yapmanın kemiklerin güçlü kalmasını sağlayacak bir aktivite olduğu belirtiliyor. Dışarı çıkılan günler basit egzersizler yapılmasında yarar görülüyor ve eklem hareket açıklığı için; Boyun, omuz, bel, kalça ve diz egzersizleri yapılması öneriliyor

OMUZLARINIZI İHMAL ETMEYİN!

Dikkat edilmesi gerekenler arasında evde kalınan günlerde beslenmeye dikkat etmek, kilo artışına neden olacak yiyeceklerden uzak durmak, sebze-meyve ağırlıklı beslenmek, balkon veya terasta cildin güneşle temasını sağlamak, ev içi düzenli yürüyüş yapmak, sabahları boyun çevirmek, omuzları öne arkaya ve yana hareket ettirmek, yerden bir şey alacakmış gibi eğilmek, basitçe destekli şekilde çömelip kalkmak evde kalınan sürede eklemleri korumayı sağıyor. Bu hareketlerin günde 20 dakika düzenli olarak en az 2 veya 3 defa yapılması öneriliyor.

EVDEN MASA BAŞINDA ÇALIŞANLAR İÇİN ÖNERİLER

Evlerde ofisteki ortam olmasa da uygun olmayan bir sandalyeye oturulduğunda bel ve boyun ağrıları çok sık görülüyor. Bu nedenle evden çalışanların sandalye yüksekliğinin doğru ayarlanması ve mutlaka bel desteği kullanmaları gerekiyor. Uzun saatler masa başında çalışanların her saat başı en az 5 dakika ev içinde yürüyüş, 5-10 dakika boyun, omuz ve kol egzersizleri yapmaları çok faydalı bulunuyor. Bilgisayar ekranının mutlaka göz seviyesi ile uyumlu olması, aksi takdirde boyun ağrısı oluşabileceğine dikkat çekiliyor. Mouse’un uygun pozisyonda kullanılması ve el destekli mouse ped kullanımı da oldukça önemli görülüyor.

ÇOCUKLARIN DA GÜNEŞ İHTİYACI VAR

En hareketli grubu çocuklar oluşturuyor. Ailelere çocukların dışarı çıktığı günlerde mümkün olabildiğince koruyucu önlem almaları öneriliyor. Çocukların da güneşe ihtiyacı olduğu için ciltlerinin mutlaka güneşle temas etmesi gerekiyor. Küçüklerin hijyenin sağlandığı yerlerde koşup oynayıp aktivite yapmaları, evde kaldıkları günlerde ailelerin zaman ayırıp onlarla hem fiziksel hem de zihinsel oyunlar oynamaları gerekiyor. Tablet veya bilgisayar yerine bu oyunların oynanması çocukların fiziksel aktivite açısından tatmin olmalarına ve zihinsel anlamda gelişmelerine katkı sağlıyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDE EVDE ÇALIŞANLAR VE EV HANIMLARINA ÖNERİLER

* Saatte bir veya mümkün değilse iki saatte bir düzenli yürüyüş yapın.

* Boyun ağrınızı önlemek için her iki saatte bir basitçe çeneyi göğsünüze, kafanızı sağ-sol omzunuza ve enseye doğru değdirerek 5 dakikalık egzersizler gerçekleştirin.

* Bel ağrınızı önlemek için oturduğunuz sandalyede mutlaka bel desteği kullanın. Ayaktayken ellerinizle yere temas etmeye çalışın, sağa ve sola eğilerek 10’ar kez egzersiz yapın.

* Ev kadınıysanız vücudunuzu doğru kullanın. Halı silkelemek omuz sorunlarının ortaya çıkmasına neden olacağı için bu tür silkeleme hareketlerinden uzak durun.

* Küçük bir pet şişe ile günde 2 defa omuzları öne, yana, arkaya çevirerek omuz eklemlerinizi koruyun.

* Ev süpürürken süpürgenin boyunu mutlaka doğru ayarlayın. Süpürme işlemini öne eğilerek değil, daha dik şekilde gerçekleştirin. Eğer eğilerek süpürmeniz gerekiyorsa bel sağlığınız için süpürmeden sonra en az 5-10 dakika dinlenip ardından basitçe öne, sağa ve sola doğru eğilme şeklinde egzersizler yapın.