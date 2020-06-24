Pandemi sonrası sağlık sigortasına büyük ilgi

Türkiye’de pandeminin yavaş yavaş kontrol altına alınmasıyla birlikte, bu sürecin toplum üzerinde yaratmış olduğu etkiler de kendini göstermeye başladı. COVID-19 öncesinde sigorta sektöründe özellikle sağlık sigortası alanında algı ve toplumsal bilinç oldukça zayıfken, riskin hayatımızı ele geçirmesiyle birlikte toplumda sağlığın ne denli önemli olduğu bir kez daha görülmüş oldu.
Sağlığın hayattaki en önemli unsur olduğuna dikkat çeken Sabancı Holding iştiraki Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “COVID-19 salgın hastalığı bizlere sağlığın aslında çok büyük bir risk olduğunu ve hayatı bir anda durdurabileceğini gösterdi. Salgın ile birlikte toplum olarak sağlığımızın ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anladık. Bu anlamda pandemi öncesinde oldukça düşük olan toplumsal bilincin, sağlık sigortalarında oldukça yükseldiğini söyleyebilirim. Tüm branşlarda pandeminin etkisiyle öngörülen oranlarda düşüş yaşanırken sağlık sigortasında aksine talebin artmış olduğunu gördük’’ dedi.
BİLİNÇLENME YAŞANMASINA NEDEN OLDU
Sağlık sigortalarında Mart ayından bu yana yaklaşık yüzde 25 artış olduğunu kaydeden Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “Pandeminin etkisini olumlu anlamda gördüğümüz tek unsur, sağlık sigortalarına yönelik bilincin artışı oldu. Bu dönemde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası adetlerimizde de yüzde 10’lık bir artış trendi mevcut. Pandeminin yanı sıra nüfus istatistiklerine baktığımız zaman, insan ömrünün uzadığını da görüyoruz. Ömür uzadıkça kronik hastalıklarda da artış yaşanıyor. Daha önce hastane başvurularının önemli bir bölümü akut rahatsızlıklarla ilgiliyken, günümüzde bu durum tersine dönerek, yüzde 65-70 oranlarında kronik rahatsızlıklardan oluşmaya başladı. Bu bağlamda, uzun ömür sağlığa ve sağlık sigortalarına olan ihtiyacı önemli ölçüde artıracaktır’’ diye konuştu.
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