Pandemi ne zaman bitecek?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüs ne zaman bitecek?" sorusuna açıklık getirdi.
VİRÜS YA YARASAYA DÖNÜP ORADA BEKLEYECEK YA DA...
Prof. Dr. Ceyhan, "Pandemi elbette bitecek. Bitmeyen pandemi yok. Şu sonuçlardan biri olacak; virüs, atası SARS etkeni koronavirüs gibi ortadan kaybolacak, evine yani yarasaya dönüp orada bekleyecek ve yıllık aşılama gerekmeyecek veya grip gibi ağır ancak sadece soğuk aylarda görülen endemik bir hastalığa dönecek ve yıllık aşılama gerekecek ya da soğuk algınlığı gibi hafif bir mevsimsel hastalığa dönecek ve yıllık aşılama gerekmeyecek. Bunlardan hangisinin gerçekleşeceği aşılama, önlemler ve virüse bağlı. Aşılama ve önlemlerimiz yetersiz, sonuç virüsün insafına kaldı. Virüsle bir anlaşmanız yoksa, salgın şu zamanda şöyle bitecek açıklamaları falcıların işi" dedi.
"VİRÜSÜN BULAŞINA BU KADAR İZİN VERİRSEK YENİ VARYANTLAR KAÇINILMAZ"
Prof. Dr. Ceyhan, "Omicron’un oluşturduğu 5. dalgada da iniş koluna giriyoruz. Önlemleri ve aşılaması iyi olan ülkelerde düşük vakalı bir ara dönem yaşanacak. Virüsün bulaşına bu kadar izin verirsek, yeni varyantların gelişmesi kaçınılmaz. İlk açıklanan varyant BA.2 oldu. Aslında BA.1 (Omicron) ve BA.2 arasındaki mutasyon farkı; orijinal virüsle alfa (İngiliz) varyantı arasındaki mutasyon farkından daha fazla. Ancak ilk veriler yatış oranları ve aşıya yanıtta önemli fark olmadığını gösteriyor. Fakat hızlı bulaşıyor ve vakaların azalacağı ara dönemi engellemesi ve sağlık sektörüne dinlenme ve bir sonraki dalga olacaksa ona hazırlanma fırsatı vermemesi olacaktır" diye konuştu.
"YENİ DALGAYA HAZIRLIKLI OLALIM"
Açıklamalarını Danimarka örneğiyle sürdüren Prof. Dr. Ceyhan, "Şu anda Danimarka’da günlük vakaların yarısından çoğu BA.2 varyantına bağlı. Diğer ülkelerde de Omicron azalırken, BA.1’in hakim etken olduğu yeni dalgaya hazırlıklı olalım. Pandemi bitmeden 'bitti, bitiyor' söylemleri halka moral vermiyor; kısıtlama ve bireysel önlemleri gevşetiyor ne yazık ki. Gevşemenin sonuçlarından biri de her gün yüzlerce ölümü göze almak ne yazık ki. Her an yeni bir varyant gelişebileceği ve bu varyantın bir öncekinden daha bulaşıcı ve öldürücü olabileceği gerçeğini aklımızdan çıkarmadan, virüsün mutasyonuyla pandemi biterse sevinelim" dedi.
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