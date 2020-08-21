Rekor araç satışı sigortanın kaybını telafi etti

Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin ardından kamu bankalarının başlattığı düşük faizli kredi kampanyalarının ardından rekor kıran araç satışları sigortacıların da yüzünü güldürdü. Mart ayında başlayan küresel salgın ile trafik ve kasko sigortasında yüzde 20'yi aşan düşüş özellikle haziran ayında araç satışlarında yüzde 63'lük artışın ardından yılın ilk 6 ayında artıya dönmeyi başardı. Sigorta şirketlerinin bir bölümünün gönüllü olarak trafik sigortası poliçelerini ücretsiz uzatması Riskli Sigortalar Havuzu'ndaki araçların poliçe sürelerinin de yasal zorunluluk olarak uzatılması kaynaklı mali kayıplar da böylece telafi edilebildi. 2020 yılı Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2019 yılı Haziran ayına göre yüzde 66,3, 2020 Mayıs ayına göre ise yüzde 120 oranında artış göstermesinin ardından bu araçların sigortaları da yapıldı. Böylece yılın ilk 6 ayında önceki yıla göre trafik sigortasında 184 bin kasko sigortasında ise 104 bin araçlık artış sağlanabildi. Temmuz ve ağustos aylarında da rekor artan otomobil satışlarının ardından sigorta yaptıran araç sayısının da katlanarak devam etmesi bekleniyor.

9.4 MİLYON ARAÇ TRAFİK SİGORTASI YAPTIRDI

Türkiye Sigorta Birliği rakamlarına göre trafik sigortası yaptıran araç sayısı 9,4 milyon kasko sigortası yaptıran araç sayısı ise 2.9 milyona ulaştı. Sigorta şirketlerinin elde ettiği trafik sigortası primi yüzde 8.3 yükselişle 7 milyar 478 milyona, kasko sigortası primleri ise yüzde 4.7 artarak 4 milyar 617 milyon liraya çıktı. Oysa pandemi nedeniyle eve kapanan vatandaşlar mart ve nisan aylarında araçlarını trafiğe çıkarmadıkları için hem trafik hem de kasko sigortalarını yenilemeye pek yanaşmamışlardı.

KASKODA HASAR ÖDEMELERİ YÜZDE 22 DÜŞTÜ

Diğer yandan sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat yasakları ile azalan trafik kazaları nedeniyle sigorta şirketlerinin ödediği tazminat miktarı ise kaskoda yüzde 22 ve trafik sigortasında ise yüzde 8.7 azaldı. Kasko sigortası için sigorta şirketleri 2019'un 6 ayında 2 milyar 860 milyon liralık tazminat öderken bunun 1.9 milyarını otomobiller için ödenen hasarlar oluşturdu. 2020'de ise ödenen hasar 2 milyar 223 milyon liraya indi. Trafik sigortasında ise 2019'un ilk 6 ayında 4.2 milyar liralık toplam tazminat karşın bu yıl 3 milyar 835 milyon liralık bir ödeme gerçekleştirildi.

Trafik sigortası yaptıran araç sayısı yüzde 2 arttı 2019 2020 Değişim (%) 1-Otomobil 5.874.953 5.954.484 1,4 2-Taksi 39.571 40.532 2,4 3-Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 koltuk) 182.162 181.313 -0,5 4-Otobüs (Sürücü dahil 18-30 koltuk) 60.014 56.469 -5,9 5-Otobüs (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) 16.178 15.253 -5,7 6-Kamyonet 1.669.233 1.709.235 2,4 7-Kamyon 195.321 198.616 1,7 8-İş Makinası 25.153 25.852 2,8 9-Traktör 478.167 511.228 6,9 10-Römork 687 514 -25,1 11-Motosiklet ve Yük Motosikleti 529.593 552.726 4,4 12-Tanker 9.585 9.516 -0,7 13-Çekici 119.421 124.551 4,3 14-Özel Amaçlı Taşıt 25.027 28.373 13,4 15-Tarım Makinesi 3.477 4.332 24,6 TOPLAM 9.228.541 9.412.995 2,0 2.8 milyon araç kasko sigortası yaptırdı 2019 2020 Değişim (%) 1-Otomobil 1.985.617 2.095.645 5,5 2-Taksi 5.188 4.467 -13,9 3-Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 koltuk) 49.926 46.588 -6,7 4-Otobüs (Sürücü dahil 18-30 koltuk) 24.478 23.044 -5,9 5-Otobüs (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) 7.434 7.982 7,4 6-Kamyonet 445.761 441.953 -0,9 7-Kamyon 66.188 64.154 -3,1 8-İş Makinası 7.365 9.737 32,2 9-Traktör 115.219 118.715 3,0 10-Römork 43.406 46.813 7,8 11-Motosiklet ve Yük Motosikleti 11.732 10.037 -14,5 12-Tanker 4.421 4.149 -6,2 13-Çekici 61.822 65.488 5,9 14-Özel Amaçlı Taşıt 14.972 10.427 -30,4 15-Tarım Makinesi 2.180 904 -58,6 TOPLAM 2.845.709 2.950.101 3,7

Kasko sigortası hasar ödenen araç sayısı

2019 2020 Fark 1-Otomobil 553.472 388.160 -165.312 2-Taksi 2.561 1.516 -1.045 3-Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 koltuk) 20.217 12.088 -8.129 4-Otobüs (Sürücü dahil 18-30 koltuk) 10.258 7.153 -3.105 5-Otobüs (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) 6.283 4.965 -1.318 6-Kamyonet 131.194 92.110 -39.084 7-Kamyon 13.365 11.433 -1.932 8-İş Makinası 602 585 -17 9-Traktör 10.716 9.929 -787 10-Römork 3.273 3.054 -219 11-Motosiklet ve Yük Motosikleti 1.043 1.099 56 12-Tanker 715 479 -236 13-Çekici 16.432 13.969 -2.463 14-Özel Amaçlı Taşıt 6.104 6.004 -100 15-Tarım Makinesi 181 150 -31 Kasko Branşı Dönem İçi Ödeme Yapılan Toplam Mağdur Sayısı 776.416 552.694 -223.722 Trafik sigortası ödenen hasar sayısı 1-Otomobil 412.431 358.975 -53.456 2-Taksi 15.806 13.497 -2.309 3-Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 koltuk) 29.916 23.912 -6.004 4-Otobüs (Sürücü dahil 18-30 koltuk) 17.937 14.338 -3.599 5-Otobüs (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) 5.399 4.727 -672 6-Kamyonet 162.925 144.690 -18.235 7-Kamyon 34.158 30.703 -3.455 8-İş Makinası 1.622 1.065 -557 9-Traktör 2.360 2.264 -96 10-Römork 10 1 -9 11-Motosiklet ve Yük Motosikleti 11.688 12.145 457 12-Tanker 963 736 -227 13-Çekici 22.053 20.602 -1.451 14-Özel Amaçlı Taşıt 3.455 3.416 -39 15-Tarım Makinesi 24 13 -11 Kasko Branşı Dönem İçi Ödeme Yapılan Toplam Mağdur Sayısı 720.747 631.084 -89.663