Euroleague, Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçının son pozisyonunda temsilcimiz aleyhine hakem hatası yapıldığını açıkladı. Mücadelenin son saniyesinde Nando De Colo'ya şutu esnasında faul yapıldığı ancak çalınmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe Beko, seyircisiz oynanan maçta Yunan ekibi Panathinaikos'a deplasmanda 81-78 mağlup olmuştu. Maçın bitimine 0.4 saniye kala Nando De Colo, 3 sayı bölgesinden şutunu çıkarırken, Tyrese Rice'ın De Colo'nun sağ koluna doğru kural dışı bir hamle yapmıştı.

Euroleague'den yapılan açıklamada, hakemlerin bu pozisyonda Tyrese Rice'a faul çalması gerektiği belirtildi. Şutun bölgesinden dolayı da 3 serbest atışın atılması gerektiği aktarıldı. Pozisyon hakem hatası olduğu için herhangi bir değişiklik ya da tekrar kararı olmayacak.