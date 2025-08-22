Habertürk
        Panathinaikos (2) - Samsunspor (1) MAÇ ÖZETİ

        Panathinaikos (2) - Samsunspor (1) MAÇ ÖZETİ

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, 1-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma HT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı. İşte Panathinaikos - Samsunspor maçının özeti...

        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 09:32 Güncelleme: 22.08.2025 - 09:34
        Panathinaikos - Samsunspor maç özeti
        UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor, HT Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

        Samsunspor'un golü 51. dakikada L. Tomasson'dan gelirken Panathinaikos'un gollerini ise 66. dakikada G. Kiriakopoulos ve 74. dakikada E. Palmer-Brown kaydetti.

        27 yıl aradan sonra Avrupa arenasında sahne alan Samsunspor öne geçtiği mücadelede avantajı koruyamadı ve turu ikinci maça bıraktı.

        RÖVANŞ MÜCADELESİ DE HT SPOR'DA!

        İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 28 Ağustos Perşembe akşamı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Rövanş karşılaşması da HT Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        5. dakikada ani gelişen Panathinaikos atağında Swiderski'nin ceza sahasına ortasında Bakasetas'ın penaltı noktasından yarım vole vuruşunda, kaleye doğru giden top Tomasson'a çarparak kornere çıktı.

        21. dakikada ev sahibi takımın atağında Kotsiras'ın pasında topla buluşan Tete'nin ceza sahası hemen dışından sert şutunda, kaleci Okan Kocuk kaleye yönelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

        22. dakika Panathinaikos atağında ceza sahası içindeki Pellistri'nin pasında topla buluşan Swiderski'nin yerden şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'u geçerek kale direğinin dibinden kornere gitti.

        42. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta, top üst direğin üstünden auta çıktı.

        Müsabakanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

        50. dakikada Samsunspor atağında topu ceza sahası yayına kadar sürükleyen Ntcham'ın sert şutunda, kaleci Dragowski, meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinden kornere çeldi.

        51. dakikada kırmızı-beyazlı takım 1-0 öne geçti. Emre Kılınç'ın kullandığı kornerde ceza alanı içinde iyi yükselen Tomasson, kafayla topu kaleci Dragowski'nin yanından ağlara gönderdi: 0-1

        64. dakikada Panathinaikos atağında Kiriakopoulos'un ceza sahasına ortasına iyi yükselen Swiderski'nin kafa vuruşunda, top kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

        65. dakikada ev sahibi takımın atağında yaklaşık 20 metreden Touba'nın sert şutunda, direğe çarpan topu Van Drongelen kornere gönderdi.

        66. dakikada Panathinaikos 1-1 eşitliği yakaladı. Tete'nin ortasında defanstan seken top arka direkte Kiriakopoulos'un önünde kaldı. Kiriakopoulos'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'un elleri arasından filelere gitti: 1-1

        74. dakikada ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Tete'nin kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde iyi yükselen Palmer-Brown topu kafayla ağlara gönderdi: 2-1

        Karşılaşmayı Panathinaikos 2-1 kazandı.

        Stat: Atina Olimpiyat

        Hakemler: Juan Martinez Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez (İspanya)

        Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras (Dk. 58 Calabria), Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas (Dk. 58 Ioannidis), Chirivella, Cerin, Tete, Swiderski (Dk. 86 Bregou), Pellistri (Dk. 75 Zaroury)

        Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 68 Yunus Emre Çift), Makoumbou (Dk. 88 Soner Aydoğdu), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 68 Muja), Dimata (Dk. 76 Soner Gönül), Mouandilmadji

        Goller: Dk. 66 Kiriakopoulos, Dk. 74 Palmer-Brown (Panathinaikos), Dk. 51 Tomasson (Samsunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 27 Celil Yüksel. Dk. 52 Tomasson (Samsunspor), Dk. 78 Palmer-Brown, Dk. 79 Zaroury (Panathinaikos)

