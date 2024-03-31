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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Panathinaikos 2-3 PAOK MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Panathinaikos 2-3 PAOK MAÇ SONUCU

        Yunanistan Süper Ligi play-off mücadelesinde Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, PAOK ile karşı karşıya geldi. Mücadele, 3-2'lik PAOK galibiyeti ile tamamlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 22:35 Güncelleme: 31.03.2024 - 22:35
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        Terim'li Pana zirve yarışında yara aldı
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        PAOK'a galibiyeti getiren golleri Despodov, Thomas ve Schwab (p) kaydetti. Panathinaikos'un iki golü ise Bernard'dan geldi.

        Panathinaikos 10 kişi kaldı

        Panathinaikos'ta maça yedek kulübesinde başlayan ve ikinci yarıda oyuna dahil olan Palacios, 88. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonuçla birlikte Panathinaikos 59 puanda kaldı ve aldığı galibiyetin ardından 63 puana ulaşan PAOK'un 4 puan gerisinde kaldı.

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