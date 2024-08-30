Pamukkale'yi andıran Göksu travertenlerine ilgi arttı

"AYAĞIMIZ BİR ÜŞÜYOR, BİR ISINIYOR"

Sakarya'dan gelen Vildan Salman ise travertenleri görünce çok şaşırdığını dile getirerek, "Görünce şoka girdim, adeta küçük bir Pamukkale, çok güzel, çok beğendim, herkese tavsiye ederim. 'Suyunda şifa var mıdır' diye merak da ettim. Bir kısmı sıcak ılık, bir kısmı da soğuk, dağlardan geliyor sanırım, ayağınız bir üşüyor, bir ısınıyor, çok güzel" ifadelerini kullandı.