Pamukkale'yi andıran Göksu Travertenleri turizme katkı sağlıyor

Aynı şekilde Mavigöl'de İl Özel İdaresi ve belediyelerin yaptığı çalışmalar var. Bu konuda bölge esnafımızın da vatandaşlarımızın da yüzü güldü. Artık turizmin gerçek anlamda bir yatırım ve geçim kapasitesinin olduğu vatandaşlar ve bölge tarafından idrak edildi" dedi.