Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Pamukkale'de 5 mahalleye dert olan yol! | Son dakika haberleri

        Pamukkale'de çözüm için yapılan yol, 5 mahallenin başına dert oldu

        Denizli'nin Pamukkale Belediye Meclis Üyesi Rıdvan Yıldız, trafik sorununa çözüm olması amacıyla yapılan yolun her geçen gün büyüyen bir sorun haline geldiğini söyledi. Yıldız, yolun âlemciler ve trafik magandalarının mekanı haline gelmesi nedeniyle 5 mahallenin sakinlerini tedirgin ettiğini belirtti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 12:24 Güncelleme: 21.08.2024 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Denizli'nin Pamukkale ilçesinde şehir içi trafiğini rahatlatması için geçtiğimiz yıllarda yapılan, Aktepe, Deliktaş, Kayhan, Fatih ve Cumhuriyet mahallelerini bağlayan yeni yol tartışma konusu oldu.

        • 2

          Gece saatlerinden itibaren yolda yaşanan drift atma, ters yönden gelme, akrobatik hareketler yapma, yol kenarında alkol alma ve yüksek sesle müzik yayını, şikâyetleri de beraberinde getirdi.

        • 3

          Kavga ve trafik kazalarının da yaşanmaya başladığı güzergahı kullanan aileler, özellikle ilerleyen saatlerden sonra bölgeden geçerken tedirgin olduklarını belirtiyor.

        • 4

          Pamukkale'de Altepe, Deliktaş, Kayhan ve Cumhuriyet mahallelerini bağlayan alternatif yolun vatandaşı tedirgin eder hale geldiğini belirten Pamukkale Belediye Meclis Üyesi Rıdvan Yıldız, "Şehir içi trafiğinin rahatlatılması için yapılan bu yolu kullanan insanlarımız tedirgin oluyorlar. Gece bu yolda tersten gelip akrobatik hareketler yapan motosikletliler, trafiği tehlikeye sokuyorlar" dedi.

        • 5

          Yolu buluşma noktası haline getirenlerin eğlenmek için son ses müzik açıp civar mahalleri rahatsız ettiklerini anlatan Rıdvan Yıldız, "Durum birçok kez şikayet konusu oldu. Görevim gereği bana da ulaşanlar oldu. Devleti buraya döşediği kilit taşlarını söküp, buraya masa yapmışlar. Çöpler bırakıldığı için burası pislik yuvası haline gelmiş. Dirift atan sürücüler trafiği tehlikeye sokuyor" diye konuştu.

        • 6

          Rıdvan Yıldız, "Geçen gün bir vatandaşımız burada ters yönden gelen motosiklete çarpmamak için yaptığı kazada ağır yaralandı. Gece çok kalabalık olduğu için aileler buradan geçerken tedirgin oluyor. Buradaki soruna bir çözüm bulanamıyor. Her gün silahlı bıçaklı olaylar oluyor. Bu konuyu kamuoyu vicdanına havale ediyorum. Artık vatandaşın sesine kulak verilsin ve bu soruna bir çözüm üretilsin" şeklinde konuştu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan İsrail'e saldırı için yeni açıklama
        İran'dan İsrail'e saldırı için yeni açıklama
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı
        Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        İlanda aykırılığa 158 bin liraya kadar ceza!
        İlanda aykırılığa 158 bin liraya kadar ceza!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Sokakta karşılaşma cinayetle bitti!
        Sokakta karşılaşma cinayetle bitti!
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi
        Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Trafiğe çıkan araçların yarısı motosiklet
        Trafiğe çıkan araçların yarısı motosiklet
        Yapay zekadan patron olur mu?
        Yapay zekadan patron olur mu?
        Habertürk Anasayfa