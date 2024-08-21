Rıdvan Yıldız, "Geçen gün bir vatandaşımız burada ters yönden gelen motosiklete çarpmamak için yaptığı kazada ağır yaralandı. Gece çok kalabalık olduğu için aileler buradan geçerken tedirgin oluyor. Buradaki soruna bir çözüm bulanamıyor. Her gün silahlı bıçaklı olaylar oluyor. Bu konuyu kamuoyu vicdanına havale ediyorum. Artık vatandaşın sesine kulak verilsin ve bu soruna bir çözüm üretilsin" şeklinde konuştu.