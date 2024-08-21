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        Haberler Yaşam Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı! "Elimden gelse oğlumla kızımı da pembeye boyayacağım"

        Ispartalı 75 yaşındaki Sakine teyzenin 'pembe' hayatı

        Isparta'nın Sav beldesinde yaşayan 75 yaşındaki Sakine Akkul her detayını pembeye boyadığı müstakil eviyle görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Çocukluğundan beri pembe rengi çok sevdiğini söyleyen Sakine teyze "Elimden gelse oğlumla kızımı da pembeye boyayacağım. Onlara da pembe pembe bakacağım. Çünkü çok seviyorum" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 12:02 Güncelleme: 21.08.2024 - 12:07
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          Isparta'nın merkeze bağlı Sav beldesinde yaşayan 75 yaşındaki Sakine Akkul, bulduğu her şeyi pembeye boyuyor. Yaşadığı evin her detayında 'pembe' olan Sakine teyze, renkli yaşantısı ve ilginç görünümlü eviyle dikkat çekiyor.

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          Pembe aşkının çocukluğunda başladığını söyleyen Akkul, "4-5 yaşlarında annemden pembe bez parçaları ister, onları dikermişim. Annem başka bir renk aldığı zaman kabul etmezmişim. Pembe sevgim o zamanlardan beri var. Babam bayramlarda bize bayramlık alacağı zaman pembe kazak isterdim. 'Başka renk alırsan giymem' derdim. O da kıyafetlerimi pembe alırdı" dedi.

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          "ELİMDEN GELSE OĞLUMLA KIZIMI DA PEMBEYE BOYAYACAĞIM"

          Eline ne geçerse pembeye boyamak istediğini belirten Sakine teyze, "Boya yapmadığım zaman uyuyamıyorum. Pembe boya satın alınca içim rahatlıyor. Oğlum, 'Anne hastasın bu yaşta yapma, uğraşma' diyor ama oğluma boya yaptığım zaman vücudum rahatlıyor diyorum.

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          Her yeri, her şeyi boyamak istiyorum. Hatta elimden gelse oğlumla kızımı da pembeye boyayacağım. Onlara da pembe pembe bakacağım, çünkü çok seviyorum" dedi.

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          "EVİ HER YERDEN GÖRMEYE GELENLER VAR"

          Yaşadığı evi 9 yıl önce pembeye boyadığını söyleyen Akkul "O zaman evimde pembe renk vardı ama bu kadar fazla değildi. Eşim vefat ettikten sonra iyice pembe aşkına düştüm. Evimi boyayarak kendimi teselli etmeye başladım. Bu şekilde oyalanmaya başladım" dedi.

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          Pembe evi merak ederek şehir dışından gelen vatandaşların olduğunu söyleyen Akkul "Geçen gün Ankara'dan evi gezmek için geldiler. Ankara'da bir çok kadın beni biliyormuş. Antalya'dan da gelen var. 'Teyze neden bu kadar pembe seviyorsun' diyorlar. 'Sav'ı gezdik böyle ev görmedik' de diyen oluyor. 'Nasıl yaptın bu evi, üşenmedin mi' diyorlar. 'Maşallah biz senin gibi kadın görmedik' diyorlar. Ben de 'Yaratılışım böyle' diyorum" dedi.

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          "ELİMDEN GELSE SAV KASABASINI BOYAYACAĞIM"

          İlerleyen zamanlarda gerçekleştirmek istediği hayallerinden bahseden Sakine teyze "Artık eskisi gibi boya alamıyorum. Boya alabilsem her yeri boyamak, cennet gibi yapmak istiyorum. Elimden gelse evin önünü arkalarını, her yeri boyayacağım. Hatta Sav kasabasını boyayacağım" şeklinde konuştu.

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          "MEZAR TAŞIM PESPEMBE OLSUN"

          Evi için vasiyet bıraktığını söyleyen Akkul "Çocuklarımdan ben ölürsem bu süslerin böyle durmasını, iki üç tanesini kabrime asmalarını istiyorum. Ben ölene kadar daha çok boyarsam iki, üç tanesini asarlar gerisi durur.

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          Kimse dokunmasın, eve gelen giden herkes bu kadın bunları yapmış diye beni ansınlar istiyorum. Mezar taşım pespembe olsun. Evimin giriş kapısı gibi... Herkes benim mezarıma baksın. Çocuklarım yaparlar. Benim en değerli şeyim pembe" açıklamalarında bulundu.

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