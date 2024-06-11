Pamuk yemekten bebek mamasına: Daha önce hiç duymadığınız 10 ilginç diyet!
Diyet kültürü zaman zaman çılgınlaşabiliyor. Diyetlerin kişiye özel olması ve doktor kontrolünde yürütülmesi gerekmesine rağmen kişiler sosyal medyada gördüğü "trend" diyetleri uygulayabiliyor. Oldukça sağlıksız olan bu yöntemler arasında buz ve pamuk diyeti bile bulunuyor. Dünyada kimsenin denememesi gereken sağlıksız diyetlerin 10 tanesini sizin için derledik. İşte detaylar...
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Birbirinden farklı diyetler çeşitli kişiler tarafından ortaya atılıyor ve bunları uygulayanların sayısı da hiç az değil! Oldukça tehlikeli olan bu diyetlerin denenmemesi gerekirken oldukça popüler olmuş durumda. İşte, dünyanın en çılgın ve sağlıksız diyetleri...
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1. KAHVALTIDA TATLI DİYETİ
Her sabah yüksek protein ve karbonhidrat, özellikle de tatlı yemek kulağa oldukça çılgın geliyor değil mi?
Diyeti ortaya atan kişiler, ekstra protein ve karbonhidrat açlığı bastıracağını ve sabahları yenen atıştırmalıkların günün ilerleyen saatlerinde atıştırmalık yeme isteğinizi bastıracağını iddia ediyor. Fakat elbette bu oldukça sağlıksız bir bakış açısı.
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2. BEBEK MAMASI DİYETİ
Kilo vermeyi teşvik etmek için tasarlanan bu diyet, günde 16 kavanoz bebek maması tüketmekten geçiyor.
Programı yaratmasıyla tanınan Tracey Anderson'a göre, kilo kaybını destekleyen bir kalori açığı yaratıyor. Vücudu toksinlerden arındırdığını ve kötü alışkanlıklardan kurtulmaya yardımcı olduğunu iddia ediyor. Bilimsel olmamasıyla beraber bebek mamasının kilo vermek üzerindeki herhangi bir etkisi olmadığından bu diyeti uygulamanızı kesinlikle tavsiye etmiyoruz.
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3. VİZYON DİYETİ
Vizyon diyetinde her şeyi mavi renkli gözlükler takarak yersiniz. Oldukça ütopik olan bu diyeti ortaya atanların gerekçesi ise kırmızı/sarı renkli yiyeceklerin en lezzetli yiyecekler olduğu düşüncesine dayanır.
Bu diyet (et, patates kızartması, olgunlaşmış ürünler vb.), yiyeceklerinizin daha az iştah açıcı görünmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Teorik olarak, daha az yemenizi sağlayacağı iddia edilse de herhangi bilimsel bir temeli yoktur.
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4. BURUN KAPATMA DİYETİ
Burun kapatma diyeti olarak tasarlanan bu diyet yemek yerken koku almamak için burnunuzu kapatmanızı ister. Gerekçesi ise tat alma duyunuzu köreltmektir. Bunun da gerçek iştahınıza odaklanmanıza ve doyduğunuzda yemeyi bırakmanıza yardımcı olacağını iddia eden bu diyetin herhangi bilimsel bir temeli bulunmuyor.
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5. BUZ DİYETİ
Listenin belki de en çılgın diyetlerinden bir tanesi buz diyetidir. Faydasından çok zararı olacak olan bu diyetin sizden beklentisi her gün 1 litre kadar buz yemeniz. Eriyene kadar ağzınızda bekletmenizdir. Buz eritmenin kalori yaktıran bir iş olduğunu iddia eden bu diyet oldukça sağlıksızdır.
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6. PAMUK TOPU DİYETİ
Bir oturuşta portakal suyu, limonata veya smoothie'ye batırılmış en fazla beş pamuk topu yiyerek yapılması tasarlanan bu diyetin uzun vadede sağlığa oldukça fazla zararı bulunuyor.
Diyeti tasarlayanların düşüncesi kilo almak için yeterli kalori almadan midenizi pamukla doldurmanızdır. Oldukça sağlıksız olan bu diyeti denemenizi kesinlikle önermiyoruz.
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7. AVUÇ ÖLÇEĞİ DİYETİ
Her öğünde tabağınızı bir avuç dolusu protein, bir avuç dolusu karbonhidrat, iki avuç dolusu sebze ve üç parmak değerinde yağ ile doldurmak bu diyetin temel prensibidir. Diyetin mantığında yemek porsiyonlarını gözünüzde büyütmenize ve kalori saymadan dengeli, porsiyon kontrollü beslenmenize yardımcı olmak bulunur.
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8. LAHANA ÇORBASI DİYETİ
Bu yedi günlük kilo verme diyetinde, istediğiniz kadar düşük kalorili lahana bazlı çorba ve az miktarda bir veya iki başka yiyecek (haftanın başında meyve veya yapraklı yeşillikler veya haftanın sonuna doğru sığır eti ve esmer pirinç gibi) yiyebileceğiniz söylenir.
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9. BEVERLY HILLS DİYETİ
Adını Amerika'nın ünlü şehirlerinin birinden alan diyette güne bir çeşit meyve ile başlıyorsunuz ve istediğiniz kadar yiyorsunuz. Ardından bir saat bekleyip sınırsız miktarda başka bir meyve türüne geçebilir veya iki saat bekleyip diğer besin gruplarına geçebiliyorsunuz.i
Daha sonra protein ve yağı ya da karbonhidrat ve yağı bir arada tüketebilirsiniz, ancak karbonhidrat ve proteini bir arada tüketemezsiniz. Meyveleri başka yiyeceklerle karıştıramazsınız ve yapay yiyecekler yiyemezsiniz. Belirtmeliyiz ki bu diyetin işe yaradığına dair herhangi bir bilimsel kayıt bulunmamaktadır.
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10. DUA DİYETİ
Belki de en ütopik diyetlerin başında gelen dua diyetinde her gün düzenli olarak kilo vermek için dua etmek fakat beslenmede herhangi bir değişim yapmamak bulunuyor. Diyeti ortaya atanların iddiası, Allah'ın duaları kabul edeceği ve beslenmede bir değişim yapmadan da zayıflamaya yardımcı olacağı yönünde.
Diyet, kişinin sağlık durumuna göre değişkenlik gösterebilir, mutlaka doktor kontrolünde yapılması gerekir. Kısa sürede sağlanan kilo kaybı bir süre sonra sizi hasta edebilir. Önemli olan sağlıklı kilo vermektir. Doktorunuza danışmadan hiçbir diyeti uygulamamalısınız.
Kaynak: Cosmopolitan, Muscle and Fitness