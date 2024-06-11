3. VİZYON DİYETİ

Vizyon diyetinde her şeyi mavi renkli gözlükler takarak yersiniz. Oldukça ütopik olan bu diyeti ortaya atanların gerekçesi ise kırmızı/sarı renkli yiyeceklerin en lezzetli yiyecekler olduğu düşüncesine dayanır.

Bu diyet (et, patates kızartması, olgunlaşmış ürünler vb.), yiyeceklerinizin daha az iştah açıcı görünmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Teorik olarak, daha az yemenizi sağlayacağı iddia edilse de herhangi bilimsel bir temeli yoktur.