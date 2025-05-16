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        Haberler Dünyadan Pamela Anderson'ın çalınan seks kasetini izlediğini açıklayan şarkıcı Lorde'a tepki - magazin haberleri

        Pamela Anderson'ın çalınan seks kasetini izlediğini açıklayan şarkıcı Lorde'a tepki

        Ünlü şarkıcı Lorde, Pamela Anderson'ın yıllar önce eski eşi Tommy Lee ile evlerinden çalınıp basına sızdırılan seks kasetini seyrettiğini açıkladı. Bu açıklamasıyla Lorde, tepkilerin hedefi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 16:07 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:29
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        Şarkıcı Lorde'a seks kaseti tepkisi
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        Ünlü şarkıcı Lorde, Pamela Anderson ve eski eşi Tommy Lee'nin çalınıp satılan seks kasetini izlediğini itiraf edince tepki çekti. 28 yaşındaki Yeni Zelandalı şarkıcı, verdiği röportajda, bir terapi seansından sonra meşhur videoyu aradığını, sonra da videonun tamamını izlediğini söyledi.

        "Çok güzel buldum. Belki de izlediğim için mahçup oldum. Ama birbirlerine aşık iki insan gördüm ve bu saf bir sevgiydi" diyen Lorde, "Büyük bir tekneden atlıyorlardı. Çocuklar gibiydiler. Çok özgürdüler. Ben sadece, 'Vay canına. Bu kadar özgür olmak tehlikeyle birlikte geliyor' dedim" şeklinde konuştu.

        Lorde

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        Pamela Anderson, 1995'te müzisyen Tommy Lee ile evlenmişti ve çiftin balayında kaydettikleri seks kaseti evlerinden çalınıp izinleri olmadan basına sızdırılmıştı. Anderson, seks kaseti yayımlanan ilk ünlü olarak magazin tarihine geçmişti ve bu konu yıllarca peşini bırakmamıştı.

        Lorde'un kaseti izleme ifşasına sosyal medya kullanıcılarından öfkeli yorumlar yağdı. Bir kullanıcı, "Bu kasetin çalındığını ve sonra satıldığını hatırlatmak isterim" derken; bir başkası, "Pamela Anderson bu hırsızlığı mahkemeye taşıdı, ancak stresin kendisine ve doğmamış çocuğuna verdiği zarar nedeniyle davayı sonlandırmak zorunda kaldı. Bu kaset hiçbir koşulda izlenmemeli veya dağıtılmamalı" diye çıkıştı.

        Pamela Anderson - Tommy Lee

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        Bir kişi, "Lorde'un kendini savunması zor olacak" derken; bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Pamela Anderson, bu konunun kendisine verdiği zihinsel zararla birlikte ilişkisine ve kariyerine verdiği zararı açıklamıştı. Bu bir hak ihlali. Kimsenin izlemesini istemediler, kaset resmen evlerinden çalındı" yorumunu yaptı.

        Pamela Anderson, kaset skandalı sonrası verdiği röportajda, kendisine sorulan, "İzleyicilerin bu kaset hakkında ne düşünmesini isterdin" sorusuna, "Bunun çalıntı bir eşya olduğunu bilmelerini. Videonun iki çıplak aşıktan ibaret olduğunu. O kasetler birileri izlesin diye çekilmedi. Ben izlemedim bile" yanıtını vermişti.

        Anderson, seks kasetinin çalınıp satılmasının neden olduğu duyguları, 12 yaşındayken tecavüze uğramasının hissettirdikleriyle karşılaştırmıştı. Oyuncu, 12 yaşındayken "bir arkadaşının 24 yaşındaki bir arkadaşının tecavüzüne uğradığını" söylerken şunları eklemişti: Çocukluğumdan kalma ağır bir şeyi gündeme getirmek istemem ama bu adamın saldırısına uğradığımda herkesin bileceğini düşünmüştüm. Kaset çalındığında da öyle hissettim. Ve ifadem alınırken çok acımasızlardı.

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        #lorde
        #Pamela Anderson
        #seks kaseti

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