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Pamela Anderson: Herkesin bileceğini düşünmüştüm - Magazin haberleri

Pamela Anderson: Herkesin bileceğini düşünmüştüm

Bir süredir hayatının gizli yanlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Pamela Anderson bu kez 12 yaşındayken tecavüze uğradığını dile getirdi

Giriş: 06.03.2023 - 12:19 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bir süredir hakkında daha önce bilinmeyenleri açklayarak gündeme gelen  Pamela Anderson, 'Playboy' için modellik yapmanın kendisini utangaçlıktan kurtarıp, ilk kez özgür hissettirdiğini ifade etti.

    55 yaşındaki Anderson, verdiği bir röportajda, çocukken aşırı derecede utangaçlaştığını ve bu utangaçlığın çok güçsüzleştiren bir şey olduğunu söyledi.

  • "O ÖZGÜVENE SAHİP DEĞİLDİM"

    Pamela Anderson, "Küçükken başıma kapüşon geçirir ve iplerini bir delik kalacak kadar çekerdim, böylece sadece şu kadarcık görebilirdim. Görünüşümden nefret ediyordum, her şeyden nefret ediyordum. Çok utangaçtım ve hep herkesin güzel olduğunu düşünüyordum; bense o güvene ya da özgüvene sahip değildim" diye anımsadı.

  • "DEHŞET İÇİNDEYDİM"

    Vancouver'da 'Playboy'un tekliflerini birkaç kez reddeden Anderson, adrenalin ve korkunun üstesinden nasıl geldiğini hatırlayarak, "Sonunda bir durumun içindeydim ve 'Neden olmasın?' diye düşündüm. 'Ben bunu bir deneyeyim' dedim. Sonra Los Angeles'a gittim ve dehşet içindeydim" dedi.

  • Pamela Anderson, daha sonra yaşadığı süreci, "Ardından ilk fotoğraf çekimimi yaptım. İlk flaşta gözlerimi açtım ve bir uçurumdan düşüyormuş gibi hissettim. Gerçekten sadece kontrol etmeye çalışmaktansa akışına bırakıyormuşum gibi hissettim. Bu ilk kez özgür hissettiğim zamandı. Sonra yola koyuldum" ifadelerini kullandı.

  • ÇALINAN KASETİ HAKKINDA KONUŞTU

    Öte yandan Pamela Anderson ile o dönemki eşi Tommy Lee'nin samimi ve mahrem bir kaseti, 1995'te mülklerinden çalınarak internette satılmıştı. O zamandan beri geçen yıllarda bu olay geniş çapta tartışılmış ve Anderson, bu sızıntı yüzünden medyadan gördüğü muameleyi defalarca eleştirmişti.

    Pamela Anderson, konu hakkında yeni açıklamalarda bulunmuştu. Anderson, mahremiyetinin ihlal edilmesinin zihinsel ve duygusal etkisine dair daha ayrıntılı konuşmuştu.

  • "ÇOK ACIMASIZLARDI"

    Pamela Anderson, 12 yaşındayken tecavüze uğraması hakkında ise "Çocukluğumdan kalma ağır bir şeyi gündeme getirmek istemem ama bu adamın saldırısına uğradığımda herkesin bileceğini düşünmüştüm. Kaset çalındığında da öyle hissettim ve ifadem alınırken çok acımasızlardı" demişti.

  • BEŞ KEZ EVLENMİŞTİ

    Pamela Anderson, ilk evliliğini 1995- 1998 yılları arasında müzisyen Tommy Lee ile yapmıştı. Anderson ve Lee'nin iki oğlu bulunuyor.

    Pamela Anderson, daha sonra 2006'da rapçi Kid Rock ile dünyaevine girmişti. Ancak ikili, bir yıl sonra yollarını ayırmıştı.

    Ünlü yıldız, 2007-2008'de de profesyonel poker oyuncusu Rick Salomon ile üçüncü evliliğini gerçekleştirmişti. Anderson ve Salomon, 2014 ile 2015 arasında bir kez daha nikah masasına oturup, boşanmıştı.

    Pamela Anderson, ayrıca yapımcı Jon Peters ile 2020'de sürpriz bir şekilde evlenmişti. Ancak ikili, aynı yıl içerisinde ayrılmıştı.

    Anderson, son olarak 2020'nin aralık ayında inşaat ustası koruması Dan Hayhurst ile hayatını birleştirmişti. Aradığı mutluluğu 5. evliliğinde de bulamayan Anderson, Hayhurst'ten boşanmaya karar vermişti.

    Fotoğraf: AA, AP, Reuters

  • Pamela Anderson

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