23 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kocaeli’nin Körfez İlçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal’ın öldürülmesine ilişkin Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Palu Ailesi bugün hakim karşısına çıktı.
Caner Aktan'ın haberine göre, sanıklar Tuncer Ustael, Emine Ustael, Havva Palu, İsa Palu, Ayşe Palu ve Fatih Palu geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.
SAVCI MÜTALAAYI AÇIKLADI
Cumhuriyet Savcısı Aydın Can davaya ilişkin mütalaayı açıkladı.
Mütalaada, "Sanıklar Havva Palu, İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael hakkında nitelikli öldürmenin tasarlama aşamasında yer aldıklarına dair herhangi bir delil bulunmamakla birlikte, sanık Tuncer’in talimatıyla hareket ettikleri ve suçun işlendiği sırada Tuncer Ustael’in suçu işleme kararlılığını güçlendirdikleri, nitelikli öldürme suçuna iştirak ve şahsı hürriyetinden yoksun bıraktıkları" belirtildi.
Savcılık, "Sanıkların nitelikli öldürme eylemine iştirak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan cezalandırılması, sanık Tuncer Ustael hakkında TCK 82/1 maddesi uyarınca nitelikli öldürme, şahsı hürriyetinden yoksun bırakma, kredi kartını kötüye kullanma suçundan cezalandırılmasına, olay tarihinden önce yaşanan hırsızlık suçunun takibinin şikayete bağlı olması nedeniyle suçlamanın düşmesine karar verilmesi, mevcut delil durumu, yasada ön görülen cezanın miktarı dikkate alınarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini" talep etti.
TUNCER PALU HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEDİ
DHA'nın haberine göre de, Cumhuriyet Savcısı açıkladığı mütalaasında sanık Tuncer Ustael'in, Meryem Tanhal'ı, 'nitelikli öldürme', ve 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan 5 yıl, 'Meryem Tanhal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Diğer sanıklar hakkında Hava Palu, İsa Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve Fatih Palu, 'Meryem Tanhal'a yönelik öldürme suçuna yardım etmek', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından üst sınırdan ceza talep edildi. Ayrıca İsa Palu hakkında 'Meryem Tanhal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak' suçundan cezalandırılması talep edildi.
Mahkeme heyeti tarafından, Meryem Tanhal’ın adli emanetteki kimliğinin, İl Nüfus Müdürlüğü’ne gönderilerek ölüm ilanının verilmesine karar verildi. Mahkeme 13 Şubat tarihine ertelendi.
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