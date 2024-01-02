Palet fabrikasında yangın
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
- 1
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 18. Sokak'ta bulunan palet fabrikasının depo kısmından duman çıktığını gören işçiler yardım talebinde bulundu.
Fotoğraf: İHA
- 2
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Fotoğraf: İHA
- 3
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti.
Fotoğraf: İHA
-
- 4
Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Fotoğraf: İHA
- 5
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Fotoğraf: İHA
- 6
Fotoğraf: İHA
-
- 7
Fotoğraf: AA