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        Haberler Gündem Güncel Palet fabrikasında yangın

        Palet fabrikasında yangın

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 23:59 Güncelleme: 02.01.2024 - 23:59
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        • 1

          Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 18. Sokak'ta bulunan palet fabrikasının depo kısmından duman çıktığını gören işçiler yardım talebinde bulundu.

          Fotoğraf: İHA

        • 2

          Bunun üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

          Fotoğraf: İHA

        • 3

          Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti.

          Fotoğraf: İHA

        • 4

          Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

          Fotoğraf: İHA

        • 5

          Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

          Fotoğraf: İHA

        • 6

          Fotoğraf: İHA

        • 7

          Fotoğraf: AA

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