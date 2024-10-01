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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Palalı Sabri cinayetinde iddianame! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        'Palalı Sabri cinayetinde iddianame!

        Kamuoyunda 'Palalı Sabri' lakabıyla tanınan Sabri Çelebi cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 2 zanlının müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianamede ayrıca Adli Tıp Kurumu otopsi raporuna göre Çelebi'nin vücuduna 9 kurşun isabet ettiği kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 09:47 Güncelleme: 01.10.2024 - 09:47
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        'Palalı Sabri cinayetinde iddianame!
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        Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldıran ve 'Palalı Sabri' lakabıyla tanınan Sabri Çelebi'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

        İHA'nın haberine göre hazırlanan iddianamede, 2 şüphelinin müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

        Beyoğlu’nda 1 Şubat 2024’de Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldıran ve 'Palalı Sabri' lakabıyla tanınan Sabri Çelebi’nin bir gece kulübü önünde çıkan kavgada 9 kurşunla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Çetin Görer ve Hüseyin Kırmızı ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

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        ARAÇTAYKEN İKİ KİŞİ YANINA YAKLAŞTI

        Hazırlanan iddianamede, Sabri Çelebi ile şüphelilerden Hüseyin Kırmızı arasında ticari ilişkilerinden kaynaklı olarak anlaşmazlık bulunduğu, olay gecesinde Çelebi’nin araba ve içindeki 2 kişiyle birlikte bir gece eğlence mekanının önüne geldiği, burada duraklama yaptığı sırada kısa süre içerisinde beliren kalabalık bir insan grubu ile belirlenemeyen içerikte konuşmalar gerçekleştiği kaydedildi. Çelebi’nin yanındaki 2 kişinin de araçtan inerek kalabalık grubun yanına gittiği, bu sırada karşı gruptan şüpheliler Hüseyin Kırmızı ile Çetin Görer'in araç içerisinde bulunan Çelebi'nin yanına yaklaştıkları aktarıldı.

        BİR ATEŞ ETTİ, DİĞERİ YUMRUKLADI

        2 şüphelinin Çelebi’nin aracının yanına doğru yaklaştıktan sonra şüphelilerden Görer’in silahla defalarca Çelebi’ye doğru ateş etmeye başladığının belirtildiği iddianamede, diğer şüpheli Kırmızı’nın ise Çelebi’nin yüz kısmına doğru defalarca yumruk attığı, Çelebi’nin vurularak yaralandıktan sonra yanında bulunan arkadaşları tarafından hastaneye götürüldüğü ancak kurtarılamadığı kaydedildi.

        İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

        Şüpheliler de ifadelerinde Çelebi’nin aracıyla yanlarına yaklaşarak araç camını açtıktan sonra laf attığını ve kendilerine sözlü sataşmada bulunduğunu iddia etti. Zanlılar, kendilerinin uyarılarına karşın Çelebi'nin sataşmalarını sürdürdüğünü, yanına gittiklerinde ise elini bel kısmına götürerek silah çıkaracağını düşündükleri için kendilerini korumak amaçlı yumruk savurup ve silahla ateş ettiklerini söyledi.

        9 KURŞUNUN İSABET ETTİĞİ BELİRTİLDİ

        İddianamede ayrıca, Adli Tıp Kurumu otopsi raporuna göre Çelebi’nin vücuduna 9 kurşun isabet ettiği, şüpheli Kırmızı’nın, Çelebi’nin direncini kıracak biçimde tokat ve yumruk atarak diğer şüpheli Görer’in eylemine katıldığı ve Sabri Çelebi’yi kasten öldürdükleri belirtildi.

        2 ŞÜPHELİYE MÜEBBET HAPİS TALEBİ

        Hazırlanan iddianamede, şüpheli Çetin Görer’in ‘kasten öldürme’, ‘korku, kaygı veya panik meydana getirecek tarzda silahla ateş etme’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından toplamda müebbet hapis ile 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer şüpheli Hüseyin Kırmızı’nın ise ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

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