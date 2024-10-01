'Palalı Sabri cinayetinde iddianame!

Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldıran ve 'Palalı Sabri' lakabıyla tanınan Sabri Çelebi'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İHA'nın haberine göre hazırlanan iddianamede, 2 şüphelinin müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Beyoğlu’nda 1 Şubat 2024’de Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldıran ve 'Palalı Sabri' lakabıyla tanınan Sabri Çelebi’nin bir gece kulübü önünde çıkan kavgada 9 kurşunla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Çetin Görer ve Hüseyin Kırmızı ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

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ARAÇTAYKEN İKİ KİŞİ YANINA YAKLAŞTI

Hazırlanan iddianamede, Sabri Çelebi ile şüphelilerden Hüseyin Kırmızı arasında ticari ilişkilerinden kaynaklı olarak anlaşmazlık bulunduğu, olay gecesinde Çelebi’nin araba ve içindeki 2 kişiyle birlikte bir gece eğlence mekanının önüne geldiği, burada duraklama yaptığı sırada kısa süre içerisinde beliren kalabalık bir insan grubu ile belirlenemeyen içerikte konuşmalar gerçekleştiği kaydedildi. Çelebi’nin yanındaki 2 kişinin de araçtan inerek kalabalık grubun yanına gittiği, bu sırada karşı gruptan şüpheliler Hüseyin Kırmızı ile Çetin Görer'in araç içerisinde bulunan Çelebi'nin yanına yaklaştıkları aktarıldı.

BİR ATEŞ ETTİ, DİĞERİ YUMRUKLADI

2 şüphelinin Çelebi’nin aracının yanına doğru yaklaştıktan sonra şüphelilerden Görer’in silahla defalarca Çelebi’ye doğru ateş etmeye başladığının belirtildiği iddianamede, diğer şüpheli Kırmızı’nın ise Çelebi’nin yüz kısmına doğru defalarca yumruk attığı, Çelebi’nin vurularak yaralandıktan sonra yanında bulunan arkadaşları tarafından hastaneye götürüldüğü ancak kurtarılamadığı kaydedildi.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheliler de ifadelerinde Çelebi’nin aracıyla yanlarına yaklaşarak araç camını açtıktan sonra laf attığını ve kendilerine sözlü sataşmada bulunduğunu iddia etti. Zanlılar, kendilerinin uyarılarına karşın Çelebi'nin sataşmalarını sürdürdüğünü, yanına gittiklerinde ise elini bel kısmına götürerek silah çıkaracağını düşündükleri için kendilerini korumak amaçlı yumruk savurup ve silahla ateş ettiklerini söyledi.