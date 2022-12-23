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Pakize Suda'ya veda - Magazin haberleri

Pakize Suda'ya veda

Geçtiğimiz aylarda demans teşhisi konulan oyuncu Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu 70 yaşında hayatını kaybetmişti. Suda, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

Giriş: 23.12.2022 - 07:37 | Güncelleme: ABONE OL

  • 'Hayat Bilgisi', 'Davetsiz Misafir' ve 'Sevda Çiçeği' adlı yapımlarda rol alan oyuncu ve yazar Suda'nın beynine pıhtı atması sonucu çarşamba günü hayatını kaybetti. Bir dönem Habertürk Gazetesi'nde köşe yazarlığı da yapan Suda'nın ölümü sanat camiasını yasa boğdu.

  • "ÇOK ÜZGÜNÜZ"

    Üzücü haberi Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü duyurdu. Elagözlü, yaptığı açıklamada, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını yitirmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

  • "TEYZEM MUĞLA'YI ÇOK SEVERDİ"

    Suda'nın cenazesi bugün Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camii'nde bugün kılınacak cuma namazı sonrası, Menteşe Şehir Yeni Mezarlığına defnedilecek.

    Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, "Teyzem Pakize Suda Muğla'yı çok severdi. Teyzemin en yakın akrabası, en yakını annem ve benim. Bu nedenle Menteşe'ye defnedilecek" dedi.

  • VASİYETİ

    Pakize Suda'nın ölümünün ardından 2015 senesinde sunuculuğunu yaptığı bir programı sırasında söylediği vasiyeti akıllara geldi.

    O dönem Sezen Aksu'nun yaşamını yitiren Aysel Gürel için 5 bin fidan diktirdiğini öğrenen Suda, kendisi için de bir vasiyette bulunmuştu. Aksu'ya seslenen Suda, “Sezen benim de arkamdan bir hatıra ormanı yaptır." demişti.

  • YEĞENİ VASİ OLARAK ATANMIŞTI

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda düzenlenen rapor üzerine mahkeme, geçtiğimiz aylarda Pakize Suda'ya yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atanmasına karar vermişti.

  • Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, konuya ilişkin şunları söylemişti:

    Teyzemin bu rahatsızlığı 6-7 seneye dayanıyor. Unutmalarla, eşyalarını kaybetmelerle başladı. Birlikte çalıştığı insanlar da bunu fark etti. Kendisi bu rahatsızlığını uzun süre kabul etmedi. Kendinde olduğu süre içinde, 'Siz kendinize bakın' dedi. Anneannemin ve teyzemin arka arkaya rahmetli olmasıyla, yaşadığı duygusal şeylerde bu hastalığı tetikledi. Tiroid haplarını belli bir süre kullanmadı. Bana bir konuşmamızda 'Her şeyi unutarak ölmek istiyorum' dedi. 18 yaşından beri kendi yaşamayı tercih etmiş, kedileriyle mutlu olan bir insan. Sinirli ve şüpheci yapısı hastalıkla daha da gelişti. Birkaç senedir sözlerine itibar edilemeyecek bir hale geldi. 3 sene önce etrafından bize şikayet geldi, evine gittim. Evi çok dağınıktı. Toparlamak istedim ama izin vermedi. Doktorları çağırmak istedik ama kabul etmedi. Elimizden geldiği sürece bakmaya çalışıyoruz. Henüz bu hastalığa bir çare yok. İlaçlar sadece semptomları yavaşlatıyor. Fiziksel sağlığı iyi ama beyin olarak bu şekilde...

  • ÖNCE KARDEŞİNİ ARDINDAN ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

    Pakize Suda, 2016'da kanser tedavisi gören kardeşi Nurhan Suda'nın vefatıyla büyük acı yaşamıştı.

    Ünlü isim, geçtiğimiz yıllarda verdiği röportajda, "Kardeşimin öldüğünü anneme söylemedik. 88 yaşında kadına 'Kızın öldü' diyemezsin. 'Nuran neden gelmiyor?' diyor annem, 'Hastanede yatıyor' diyoruz. En başından beri böyle söyledik. Annem, 'İnsan üç ay yatar mı? Git, onun doktorunu değiştir' dedi. Hemen araya bir laf sokuyorum. Allah'tan çabuk unutuyor. 88 yaşındaki annemi üzemem bu saatten sonra. Onun en düşkün olduğu çocuğuydu Nuran... Annem bana 'Pakize' demiyor, hep 'Nuran' diye çağırıyor" şeklinde konuşmuştu.

    Kardeşini kaybettikten sonra zor günler geçiren ve 49 kiloya kadar düşen Suda, 2017 yılında ise annesi Sehavet Suda'nın yaşamını yitirmesi ile yıkılmıştı.

  • DEMANS HASTALIĞI HAKKINDA

    Demans, tek bir hastalık ismi olmayıp, bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğu ile tarif edilebilecek bir bulgudur.

    Demans; hafıza ve düşünme yeteneği, dikkat ve karar alma, dil ve konuşma merkezindeki bozulmalarla kendini gösterebilir. Bu hastalıkların hepsi beyinde bir takım değişikliklere neden olarak hastalıklara ait özgü bulguları ortaya çıkarır.

    Demans ile seyreden bazı hastalıklar kesin tedavisi olmayan ve bir daha eski hale dönmeyi imkansız kılan hastalıklar iken, bazıları tedavi ile düzelebilen hastalıklardır...

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