Pakize Suda'ya veda

ÖNCE KARDEŞİNİ ARDINDAN ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ
Pakize Suda, 2016'da kanser tedavisi gören kardeşi Nurhan Suda'nın vefatıyla büyük acı yaşamıştı.
Ünlü isim, geçtiğimiz yıllarda verdiği röportajda, "Kardeşimin öldüğünü anneme söylemedik. 88 yaşında kadına 'Kızın öldü' diyemezsin. 'Nuran neden gelmiyor?' diyor annem, 'Hastanede yatıyor' diyoruz. En başından beri böyle söyledik. Annem, 'İnsan üç ay yatar mı? Git, onun doktorunu değiştir' dedi. Hemen araya bir laf sokuyorum. Allah'tan çabuk unutuyor. 88 yaşındaki annemi üzemem bu saatten sonra. Onun en düşkün olduğu çocuğuydu Nuran... Annem bana 'Pakize' demiyor, hep 'Nuran' diye çağırıyor" şeklinde konuşmuştu.
Kardeşini kaybettikten sonra zor günler geçiren ve 49 kiloya kadar düşen Suda, 2017 yılında ise annesi Sehavet Suda'nın yaşamını yitirmesi ile yıkılmıştı.