21 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
'Pakistanlı Hulk' olarak bilinen 27 yaşındaki Arbab Khizer Hayat dış görünüşüyle tüm bakışları üzerine topluyor.
1.97 metre boyunda ve 444 kilogram ağırlığında olan Hayat, şimdilerde ailesinin ısrarları nedeniyle evlenmek istediğini dile getiriyor.
Ancak Pakistanlı Hulk, fazla zayıf oldukları için şimdiye kadar 300'e yakın gelin adayını reddettiğini iddia ediyor.
Hayat, "Ağır sıklet bir eşim olmalı ki ona zarar vermeyeyim. Şimdiye dek benimle evlenmek isteyen kadınların tümü fazlasıyla cılızdı" ifadelerini kullandı. Pakistan'ın ünlü haltercisi, normal görünebilmek için kendi cüssesinde bir kadınla beraber olması gerektiğini belirtiyor ve ekliyor:
"En az 100 kilo olan bir kadınla tanışmak istiyorum ve boyunun da 1.92'den uzun olması gerekiyor ki birlikte iyi görünelim. Ailem evlenmemi istiyor. Torunları olsun istiyor ama kendime uygun bir eş bulamadım."
444 kilogram ağırlığındaki Hulk, müstakbel eşinin mükemmel bir aşçı olmasını ve kendisine günde 10.000 kalorilik yiyecek hazırlamasını istiyor.
GÜNDE 3 KİLO ET YİYOR 5 LİTRE SÜT İÇİYOR
Pakistan'ın Mardan kentinde yaşayan Arbab Khizer Hayat, kilosunu korumak için günde 3 kilogram et, 5 litre süt, kase kase pirinç ve ekmek tüketiyor.
Hayat, bu kadar ağır beslenmeye rağmen sağlık problemi yaşamadığını öne sürüyor.
Pakistan'ın en güçlü adamı olarak tanınan Hayat dünya şampiyonu olabilmek için egzersiz yapmaya ve yemek yemeye devam etmesi gerektiğini ifade ediyor.
Elleriyle arabaları havaya kaldıran, traktörleri iple çeken Pakistanlı Hulk, "Ülkemdeki insanlardan çok fazla hayranlık kazandım. Ama yerimde durmak istemiyorum. Bir dünya yıldızı olmak istiyorum" diyor.
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