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        Haberler Yaşam Pakistanlı dağcı Han, oksijen takviyesi almadan Everest'in zirvesine tırmandı

        Pakistanlı dağcı Han, oksijen takviyesi almadan Everest'in zirvesine tırmandı

        Pakistanlı 35 yaşındaki dağcı Sirbaz Han, oksijen takviyesi almadan 8 bin 848 metre yüksekliğindeki Everest Dağı'nın zirvesine tırmanış yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 09:46 Güncelleme: 22.05.2024 - 09:46
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        Oksijen takviyesiz Everest'in zirvesine tırmandı
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        Imagine Nepal 2024 Everest Keşif Gezisi ekibinde yer alan 35 yaşındaki dağcı Sirbaz Han, oksijen ilavesi kullanmadan Everest'in zirvesine tırmanan ikinci Pakistanlı oldu.

        Pakistan Alp Dağları Kulübü, bu başarısından dolayı Han'ı tebrik etti.

        Han, 2018'de 8 bin 611 metrelik K2 zirvesine, 2019'da 8 bin 516 metrelik Lhotse Dağı'na ve 8 bin 47 metrelik Broad Peak'e tırmanmıştı.

        Bu başarılarının ardından Han, 2022'de 8 bin 91 metrelik Annapurna Dağı'nın, 8 bin 35 metrelik Gasherbrum 2'nin ve Everest'in zirvesine ulaşmıştı.

        Han'ın 8 bin metreden yüksek 14 zirveden yalnızca 8 bin 27 metrelik Shishapangma Dağı'nın zirvesine tırmanmadığı belirtildi.

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        #Sirbaz Han
        #Everest Dağı
        #Pakistanlı dağcı
        #haberler
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