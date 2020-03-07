AA

Hayber Pahtunhva Eyaleti Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Tamur Han, yaptığı açıklamada, çarşamba günü başlayan şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle en az 49 evin kısmen veya tamamen yıkıldığını bildirdi.

Han, Çarsadda, Mardan ve Novşera'nın yağışlardan en çok etkilenen bölgeler olduğunu aktararak, hasar gören bölgelere gönderilen yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını ifade etti.

Yetkililer, şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle kerpiç evlerin çökmesi sonucu 3'ü kadın, 14'ü çocuk olmak üzere 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 35 kişinin de yaralandığını kaydetti.