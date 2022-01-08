Pakistan ve Mısır'a başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı, Mısır’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mısır’da bugün El-Tor kentinden Süveyş’e giden otobüsün bir minibüsle çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Mısır’a başsağlığı diliyoruz.”

PAKİSTAN İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Pakistan'ın Rawalpindi bölgesindeki Murree şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 21 kişinin donarak hayatlarını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz” denildi.