Pakistan: İran'ın saldırısına karşı verilecek yanıtta tüm seçenekler masada

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Pakistanlı üst düzey istihbarat kaynakları, İran'ın dün akşam saatlerinde Belucistan eyaletine yönelik saldırısına verilecek yanıtta tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti.

Pakistanlı istihbarat kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'ın dün akşam sınır kasabası Panjgur'da "Ceyşul Adl isimli militan gruba" saldırı düzenlediğini iddia ettiğini ancak Tahran'ın masum çocuklara saldırdığını savundu.

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Kaynaklar, İran'ın saldırısına karşı Pakistan'ın düşünmeden tepki vermediğine işaret ederek, bununla birlikte Şubat 2019'da Balakot'ta Hindistan'a verilen cevaba atıf yaptı ve İslamabad'ın "yanıt verme" konusunda iyi olduğuna dikkati çekti.

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Konuyla ilgili çok önemli ve acil toplantının devam ettiğini belirten kaynaklar, İran'ın saldırısına verilecek yanıtta tüm seçeneklerin masada olduğunu kaydetti.

Kaynaklar, Pakistan'ın bölgesel durumun farkında olduğunu vurgulayarak, Gazze'deki krizin sona ermesi için önemli katkıda bulunamadığı bir dönemde İran'ın gündemde kalmaya niyetli olduğu değerlendirmesinde bulundu.

PAKİSTAN İRAN'IN SALDIRISININ ARDINDAN TAHRAN BÜYÜKELÇİSİNİ GERİ ÇAĞIRDI

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, İran'ın sebepsiz yere Pakistan'ın egemenliğini ihlal etmesinin ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdıklarını ve tüm üst düzey ziyaretlerin iptal edildiğini bildirdi.

Sözcü Beluç, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, dün gece İran tarafından Pakistan'ın egemenliğinin sebepsiz ve bariz bir şekilde ihlal edilmesinin, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin amaç ve ilkelerinin ihlali olduğunu ifade etti.

Beluç, bu yasa dışı eylemin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğuna ve hiçbir haklı gerekçesi bulunmadığına işaret ederek, "Pakistan bu yasa dışı eyleme karşılık verme hakkını saklı tutuyor. Ortaya çıkacak sonuçların sorumluluğu doğrudan İran'a ait olacak." diye konuştu.

Bu mesajın İran hükümetine iletildiğini dile getiren Beluç, "Pakistan'ın, Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı aldığını ve şu anda İran'ı ziyaret eden İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini kendilerine bildirdik." dedi.

Beluç, gelecek günlerde Pakistan ve İran arasında devam eden ya da planlanan tüm üst düzey ziyaretlerin askıya alındığını kaydetti.

Dün, Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasının İran tarafından sebepsiz yere ihlal edilmesi şiddetle kınanarak, saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 kız çocuğunun yaralandığı belirtilmişti.

Açıklamada, Pakistan'ın egemenliğinin bu şekilde ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğu ve ciddi sonuçlar doğurabileceği kaydedilmişti.