İran'dan Pakistan'daki iki noktaya füzeli saldırı

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İran devlet medyası, İran Devrim Muhafızları'nın Irak ve Suriye'deki hedeflere füzelerle saldırmasından bir gün sonra, Beluci militan grubu Ceyş el Adl'ın Pakistan'daki iki üssünün füzelerle hedef alındığını bildirdi.

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Militan grup daha önce de Pakistan sınır bölgesinde İran güvenlik güçlerine saldırılar düzenlemişti.

İran devlet medyası ayrıntı vermeden "Bu üsler füzeler ve insansız hava araçları tarafından vuruldu ve imha edildi" açıklamasını yaptı.

Saldırıya uğrayan üsler Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bulunuyor.

Pakistan'dan İran'a nota

Hava sahasının işgal edilmesini ve saldırıyı 'şiddetle kınadığını' bildiren Pakistan Dışişleri Bakanı, "İran'ın füze saldırısı sonucu iki masum çocuk öldü" açıklamasını yaptı.

İran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılırken, İran'a protesto notası verildi.