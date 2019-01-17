17 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Pakistan'ın nüfus olarak en yoğun eyaleti Pencap'ın başkenti Lahor, ülkenin spor, moda ve teknoloji alanında önde gelen kenti olması nedeniyle en zengin şehri.
AA'nın haberine göre ülkenin doğusundaki en büyük kenti olan Lahor, bölgenin ekonomik başkenti olması dolayısıyla hem yerli halkın hem de turistlerin en çok ziyaret ettiği kentler arasında yer alıyor.
Pakistan'ın en çok ziyaret edilen tarihi mekanlarından Badşahi Camisi (Padişah Camisi),Pakistan minaresi ve Şalamar bahçeleri ile ülkenin en turistik kenti olan Lahor, sokak yemekleriyle de ön plana çıkıyor.
Lahor sokaklarının en çok satılan ürünleri arasında "papır" adı verilen cipsler yer alıyor. Makarna şeklinde ya da kağıt helva büyüklüğünde olan papırı en çok turistler tercih ediyor.
Kentte yaşayan insanlar da sık sık sokaklarda satılan yiyeceklerden yiyor. En çok tüketilen yemekler arasında tavuktan yapılanlar bulunuyor. "Tikka" adı verilen tavuk şiş ya da kanat ızgara gibi yemeklerin dışında en çok tercih edilen yemek "karahi" denilen sulu yemek. Pakistanlılar karahi'yi "paratha" denilen yufkalarla yiyor.
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