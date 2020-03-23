23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kurulduğu ilk günden bu yana paketli sebze ve meyve satışı uygulamasına devam eden Metro, tedarikçilerinin hem tesislerini hem de ürünlerini belli periyotlarda denetlediğini ve tüm ürünleri 400’e yakın parametrede test ettikten sonra paketlediğini bildirdi.
Paketli meyve ve sebzelerin öneminin mevcut gündemde daha kritik bir öneme sahip olduğunu belirten ve izlenebilirliğin önemine dikkat çeken Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, "Bakanlığımızın paketli satış açıklamasından çok daha önce, bu konudaki hassasiyetimizle ürünlerimizi büyük ölçüde paketli olarak müşterilerimize sunuyorduk. Ürünlerimizin hijyenini sağlayabilmek ve tazeliğini koruyabilmek için hizmet vermeye başladığımız ilk günden bu yana meyve ve sebze reyonumuzda paketli satış yapıyoruz. Ayrıca, reyonlarımızda paketli olarak tüketicimize sunduğumuz tüm meyve ve sebzeler gıda güvenliği, hijyenik ortam ve pestisit kullanım koşulları için periyodik olarak denetleniyor. Tesislerdeki çalışanların kişisel iş ekipmanlarından tesisin hijyen koşullarına, yetiştiricinin kullandığı suyun kontrolüne kadar hayati öneme sahip birçok koşul uzman denetmenlerimiz tarafından yapılıyor. Buna ek olarak tüm mağazalarımızda da gerekli kalite kontrolleri için meyve ve sebze kategorimiz de bir uzmanımız mevcut. Diğer taraftan yerli tohumu, yerli üretimi ve coğrafi işaretli ürünleri destekleyerek bu konuda üreticilerde de bilinç ve farkındalık yaratıyoruz" dedi.
Metro olarak, dünyanın içinde bulunduğu bu kritik dönemde de tüm tüketicilere güvenli alışveriş ortamı sunmanın önemini belirten Minialai, "Meyve ve sebze reyonlarındaki ürünlerimiz hijyen koşullarında paketleniyor ve tüm ürünlerin soğuk zincirle marketlere sevki sağlanıyor. Tarladan rafa kadar devam eden denetim sürecimiz kapsamında 2019 yılında yaklaşık 200 meyve sebze ürününe pestisit parametresinde ve ağır metalde 400’e yakın test uyguladık" d,ye konuştu.
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