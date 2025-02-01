Paha biçilemeyen altın kral tacı bulundu

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elinde bulunan tarihi eseri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri tarihi eseri satmak isteyen kişiyi belirleyerek takibe aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları operasyonda şüphelinin kullandığı otomobil durduruldu.

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PAHA BİÇİLEMEZ KRAL TACI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Yapılan aramada otomobilin sürücüsüne ait gözlük kutusunu kontrol ettiklerinde içinde toplam 70 gram ağırlığında altın yapraktan oluşan taç ile 2 adet bronz sikke ve 1 adet gümüş yüzük ele geçirdi. Otomobilde bulunan S.Ç. ile C.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişiden S.Ç. tutuklanırken, C.K. ise serbest bırakıldı.

Operasyonda ele geçirilen ve Denizli Müze Müdürlüğü görevlilerince incelenen altın parçalarının Milattan Önce Helenistik Dönem 1'inci ve 3'üncü yüzyıllara ait kralların taktığı taç olarak değerlendirildiği ve paha biçilemez bir eser olduğu ifade edildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.