5. dönem PAEM sınav giriş belgesi Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlandı. 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için Polis Akademisi Başkanlığı PAEM Müdürlüğüne (1.800) Erkek (200) Kadın öğrenci alımı ön başvuruları 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılmıştır.

Anılan Yönetmeliğin 8. Maddesinin 3 üncü bendinde “Ön başvuru alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.” hükmü gereğince sıralama yapılmış olup, en son kadın adayın KPSS P3 Puanı 75,57977 olarak belirlenmiştir.

5. DÖNEM PAEM SINAV GİRİŞ BELGESİ