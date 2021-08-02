PAELLA TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

2 soğan

5 diş sarımsak

5 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet domates

3 adet baby ahtapot

1.5 su bardağı kısa taneli beyaz pirinç

1/2 tatlı kaşığı safran

1 çay bardağı kırmızı şarap (isteğe göre)

3 su bardağı sıcak tavuk suyu (veya sebze suyu)

Tuz

Karabiber

4 karides (200 gram jumbo)

200 g kalamar

12 kabuklu midye (200 gram)

1 su bardağı bezelye

Maydanoz

PAELLA NASIL YAPILIR?

İlk olarak kuru soğanları küçük küçük yemeklik doğrayın.

Sarımsakları ezdikten sonra ince ince kıyın. Domateslerin kabuklarını soyduktan sonra küp şeklinde doğrayın.

Tüm deniz ürünlerini dikkatli bir şekilde temizleyin. Ardından bol su ile durulayın.

Yıkadığınız deniz ürünlerini kağıt havlu yardımıyla kurulayın.

Tavuk veya sebze suyunu tencereye alarak kısık ateşte pişirin.

Geniş tabanlı bir tavaya zeytinyağını alarak kızdırın. İçine soğan ve sarımsakları ekleyerek kavurun.

Pirinçleri yıkayıp süzdükten sonra tavanın içine alın ve üzerine doğranmış domatesleri ilave edin.

Safran ve kırmızı şarabı ekledikten sonra yüksek ateşte çektirin.

Sıcak sebze suyunun yarısını pirinçlerin üzerine ilave edin. Tuz ve karabiber ekleyerek kapağını kapatın ve pişmeye bırakın.

Farklı bir tavanın içerisinde zeytinyağını kızdırın. Sırasıyla tüm deniz ürünlerini ekleyerek yüksek ateşte tek tek soteleyin.

Deniz ürünlerini pilav tenceresine alın. Üzerine kalan sebze suyu ve bezelyeleri ekleyerek suyunu çekene kadar pişirin.

Deniz mahsullü paellayı, ince kıyılmış maydanoz ve nane yapraklarıyla servis edin. Afiyet olsun.