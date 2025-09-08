Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem ÖZYES SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ile 2025 ÖSYES sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? BESYO tercihleri nasıl yapılır?

        ÖZYES sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2025 ÖSYES sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Üniversitelerin spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2025-Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), 13-17 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. Adayların merakla beklediği açıklama geldi. ÖZYES sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Peki, ÖSYM ile 2025 ÖSYES sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır, BESYO tercihleri ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 10:10 Güncelleme: 08.09.2025 - 10:20
        • 1

          2025-YKS kapsamında spor bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), 13-17 Ağustos tarihlerinde düzenlendi. ÖZYES sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. Özel Yetenek Sınavı sonuçları ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açıldı. Peki, 2025 ÖSYES sınav sonuçları nasıl öğrenilir, BESYO tercihleri ne zaman başlıyor? İşte, ÖZYES sınav sonucu sorgulama ekranı…

        • 2

          ÖZYES SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) 13-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

          Merakla beklenen 2025 ÖZYES sonuçları açıklandı.

        • 3

          ÖSYM'nin internet adresindeki duyuruda şu ifadelere yer verildi:

          ‘’2025-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES): Sınav Sonuçları Açıklandı

          2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla Başkanlığımızca merkezî olarak yapılan 2025 Özel Yetenek Sınavı’nın (2025-ÖZYES) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

          Adaylar, sınav sonuçlarına 8 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.''

        • 4

          ÖZYES SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          2025 ÖZYES sınav sonuçları, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek.

          2025 ÖZYES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN?

          ÖZYES puanları ile BESYO tercihi yapacaklar için tarihler henüz belli olmadı. Konu ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        • 6

          BESYO TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

          2025 BESYO taban puanları, yerleştirme işlemlerinin ardından belli olacak. Adaylar geçtiğimiz yılın taban puanlarına göre tercihlerini yapacak.

          2024 BESYO TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

