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        Haberler Bilgi Yaşam ÖZYES KYK YURT, BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI 2024-2025: ÖZYES KYK başvuruları için son gün! BESYO KYK yurt, burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        ÖZYES KYK yurt, burs ve kredi başvurusu için son gün! 2024-2025 ÖZYES-BESYO KYK yurt, burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

        Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt, burs ve kredi başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanmıştı. Buna göre, ÖZYES KYK yurt, burs ve kredi başvuruları için süreç 22 Ekim Salı günü sona eriyor. Spor Bilimleri'ne Özel Yetenek Sınavıyla yerleşen öğrenciler, başvuru işlemlerini saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki, 2024-2025 ÖZYES-BESYO KYK yurt, burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, yurt ücreti ne kadar, burs miktarı kaç TL? İşte, ÖZYES KYK yurt, burs ve kredi başvuru ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 07:46 Güncelleme: 22.10.2024 - 07:47
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        • 1

          Spor Bilimleri’ne Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ile yerleşen öğrenciler için 18 Ekim’de başlayan ÖZYES KYK yurt, burs ve kredi başvuruları bugün sona eriyor. Henüz başvuru yapmamış olan öğrenciler ‘’ÖZYES-BESYO KYK yurt, burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, yurt ücreti ne kadar, burs miktarı kaç TL?’’ sorularına yanıt arıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. İşte 2024-2025 ÖZYES KYK yurt, burs ve kredi başvuru ekranı…

        • 2

          2024-2025 ÖZYES KYK YURT, BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

          Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2024-2025 eğitim öğretim döneminde Spor Bilimleri’ne Özel Yetenek Sınavıyla yerleşen öğrenciler için yurt barınma ve burs/kredi başvuru tarihlerini açıklamıştı.

          GSB tarafından yapılan açıklamaya göre 18 Ekim’de başlayan ÖZYES yurt ve burs/kredi başvuruları, 22 Ekim Salı günü saat 23.59’da sona erecek.

        • 3

          ÖZYES KYK YURT, BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

          ÖZYES KYK yurt, burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

          ÖZYES öğrencileri, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

          Başvurular e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.

          KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          KYK BURS/KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2024-2025 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

          2024-2025 yeni eğitim ve öğretim dönemi için KYK yurt ücretleri şöyle:

          1. TİP 517,50 ₺

          2. TİP 607,50 ₺

          3. TİP 607,50 ₺

          4. TİP 720 ₺

          5. TİP 765 ₺

          6. TİP 855 ₺

          KKTC 1.125 ₺

        • 5

          KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

          2024 2025 KYK burs ve kredi ücretleri henüz belli olmadı.

          Geçtiğimiz yıl KYK burs ücretleri; lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödenmişti.

        • 6

          BURS ÖDEMELERİ NASIL KESİLİR?

          • Başarısız olma,

          • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

          • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

          • Öğretim kurumunun kapatılması,

          • Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

          • Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

        • 7
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